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場邊人語／坎大客場 空留惆悵

彭廣揚

目前並沒有在美國大學校際男子籃球聯賽之中排名的克雷頓大學(Creighton  University)隊，12月4日晚間在內布拉斯加州奧馬哈的天主教保健(CHI Health Center  Omaha)球場，以76：63痛擊全國排行第一的堪薩斯大學(KU)隊，造成主場1萬7908名捧場球迷抓狂。

克雷頓大學在上半場就以41：31領先。

這是堪薩斯大學在例行賽季8次出賽的首場敗仗。克雷頓大學的戰績則是9戰6勝3負。

克雷頓大學曾經在2月20日晚間，也曾經於主場對抗康州州立大學時，以85：66取勝。當時康州州立大學男籃隊全國排名首屈一指。

克雷頓大學男子籃球隊在1911年成軍，至今已經有105個球季，累積戰績1686勝1074敗，還未曾贏得過年度總冠軍。

堪薩斯大學男子籃球隊在1898年成軍，至今已經有127個球季，累積戰績2415勝897敗，曾經次贏得過年度總冠軍。

堪薩斯大學隊的第11任總教練塞夫（Billy Eugene Self  Jr.），現年61歲，指導球隊22年754次比賽，作戰成績610勝144敗，獲勝率達到80.9%，榮獲過兩次全國大學男籃年度總冠軍。

克萊頓大學男子籃球隊，最近一次擊敗堪薩斯大學隊，是於75年前，也就是1949年12月5日。

內布拉斯加州

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