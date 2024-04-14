場邊人語／同城來往 尼克套網

紐約尼克隊在客場連續三次告捷之後，於4月12日晚間在紐約市 主場和布魯克林籃網隊交手；尼克隊在上半場還落後的形勢之下，終局以111比107得勝，繼續向季後賽 第一回合挺進，並且確保主場優勢。

尼克隊在這個例行賽季，第82場比賽是在主場迎戰芝加哥公牛隊。

尼克隊當晩是在1萬9812名主場球迷關注之下，獲得例行賽季81戰第43勝，並且寫下雙方歷年214次對陣以來的第107次傳岀捷報。

尼克隊當晩團隊投籃命中45.8%，三分球命中率46.7%，有31次籃板球和5次失誤。籃網隊團隊投籃命中率有50%，三分球命中率有34.4%，還有45次籃板球和14次失誤。

目前在大聯盟東部戰區15支球隊的排名，尼克隊僅落後於波士頓 塞爾蒂克隊、密爾瓦基公鹿隊，籃網隊則是在東部戰區排名第11。

尼克隊的29歲先發得分後衛哈特（Joshua Aaron Hart)，此戰上陣長達31分鐘58秒，15次出手投籃命中7次，命中率46.7%，全場攻下16分，三分球4次出手1次命中，有1次罰球1次得分；還有16個籃板球5次助攻1次抄截，是全隊得分次高者。

尼克隊的27歲左撇先發組織後衛布朗森（Jalen Marquis Brunson)最近5次出賽，5次都是全場得到30分以上。此戰則上陣36分鐘32秒，25次出手投籃命中10次，命中率40%，全場攻下30分，三分球投7中3，7次罰球7次得分；還有1個籃板球11次助攻1次抄截，是全隊得分最高者。