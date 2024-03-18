場邊人語／你來我走 鋼人變奏

美國職業美式足球 大聯盟（NFL) 所屬的匹茲堡鋼人隊，最近颳起一陣「大搬風」。

這陣風是從鋼人隊傳奇四分衛四分衛羅斯里斯伯格（Benjamin Todd Roethlisberger Sr.）於2021-22球季結束後退休開始吹起。

首先是四分衛屠比斯基 (Mitchell David Trubisky) 於2022年3月14日和鋼人隊簽訂為期2年總價1420萬元的合約。他曾經在芝加哥熊隊和水牛城比爾隊效力。2023年5月19日，鋼人隊又宣布和他更新3年合約。2024年3月7日，屠比斯基在遭到鋼人隊釋出之後，和紐約上州 水牛城比爾隊再續前緣，簽訂為期2年總價525萬美元的合約。

皮克特走出大學校門之後，加入職業美式足球聯賽時，曾經就是屠比斯基的替補。

鋼人隊於3月15日剛剛舉行記者會，向傳播媒體介紹現年35歲，才簽約加盟的資深四分衛威爾森（Russell Carrington Wilson），幾個小時之後，原來一度在球隊擔任先發任務的25歲四分衛皮克特（Kenneth Shane Pickett），自己請求被交易到費城 老鷹隊。

威爾森本來是要和皮克特競爭球季先發四分衛的角色。

皮克特是於2022年4月29日，由鋼人隊老闆親自向各界介紹。

現年28歲，身高6呎5吋的魯道夫(Brett Mason Rudolph III)，原來也是皮克特的候補，但是他也於3月15日離開鋼人隊加盟田納西泰坦隊担任二把手四分衛。

費城老鷹隊屬於大聯盟國家聯會，在2023-24例行賽季，戰績11勝6敗，由現年25歲的四分衛赫茲(Jalen Alexander Hurts)領軍。皮克特從此成為赫茲的替補。