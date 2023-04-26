埸邊人語／紅襪招牌 果然氣派

美國職棒大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊，4月23日下午在威斯康辛州密爾瓦基客場，當著2萬6936名捧場球迷的面，全場共擊出13支安打，第八局上就攻下9分，終場以12比5取勝釀酒人隊。

擔任紅襪隊第四棒打擊的是來自日本的左外野手吉田正尚（Masataka Yoshida），他在第一局上就率先揮出犧牲打，掩護隊友先馳得點。第八局上，先是擊出右外野方向374英呎遠的陽春全壘打，將比數突破為5比4，再在同一局，揮出右外野方向407英呎遠的滿壘全壘打，將雙方比分差距擴大成12比4。

吉田正尚因此成為大聯盟史上第65位單局兩轟的球員。

這是紅襪隊在例行賽第12勝。在這些捷報場合，紅襪隊有九次都是逆轉得勝，目前是大聯盟最通曉轉敗為勝之術的隊伍。

該球隊在展開例行賽季之後的13場比賽戰績只有5勝8敗，最近10次的比賽，戰績進步到7勝3敗。

紅襪隊這個球季和上個球季比較；上個球季前23場賽事9勝14敗，得到81分，揮出13支全壘打，有52次四壞球保送，平均打擊率為.229。這個球季的前23場賽事，成績為12勝11負，得到132分，及出30支全壘打，累積奉送82次四壞球保送，場均打擊率為.252。

紅襪隊在完成23場賽事後，成為大聯盟美聯出賽次數最多的隊伍；該隊於4月8日到26日連續出賽19場。

該隊已經完成七個系列賽，其中有三次是連續告捷；比賽累積11分差，在30支球隊中排名13。

最近三年獲得大聯盟年度總冠軍榮銜的隊伍，例行賽季前23場的戰績都不約而同顯現其深遠影響。2019年度的華盛頓國民隊戰績為11勝12敗，2021年度的亞特蘭大勇士 隊戰績也是11勝12負，2022年度的休士頓太空人 隊的戰績則是12勝11敗。