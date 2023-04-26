我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「糟糕，剎車失靈了」賞花撞山 洛杉磯華女驚魂

德軟體巨頭SAP落腳金山 看中強大人才庫 有望增500工作

埸邊人語／紅襪招牌 果然氣派

彭廣揚

美國職棒大聯盟（MLB)波士頓紅襪隊，4月23日下午在威斯康辛州密爾瓦基客場，當著2萬6936名捧場球迷的面，全場共擊出13支安打，第八局上就攻下9分，終場以12比5取勝釀酒人隊。

擔任紅襪隊第四棒打擊的是來自日本的左外野手吉田正尚（Masataka Yoshida），他在第一局上就率先揮出犧牲打，掩護隊友先馳得點。第八局上，先是擊出右外野方向374英呎遠的陽春全壘打，將比數突破為5比4，再在同一局，揮出右外野方向407英呎遠的滿壘全壘打，將雙方比分差距擴大成12比4。

吉田正尚因此成為大聯盟史上第65位單局兩轟的球員。

這是紅襪隊在例行賽第12勝。在這些捷報場合，紅襪隊有九次都是逆轉得勝，目前是大聯盟最通曉轉敗為勝之術的隊伍。

該球隊在展開例行賽季之後的13場比賽戰績只有5勝8敗，最近10次的比賽，戰績進步到7勝3敗。

紅襪隊這個球季和上個球季比較；上個球季前23場賽事9勝14敗，得到81分，揮出13支全壘打，有52次四壞球保送，平均打擊率為.229。這個球季的前23場賽事，成績為12勝11負，得到132分，及出30支全壘打，累積奉送82次四壞球保送，場均打擊率為.252。

紅襪隊在完成23場賽事後，成為大聯盟美聯出賽次數最多的隊伍；該隊於4月8日到26日連續出賽19場。

該隊已經完成七個系列賽，其中有三次是連續告捷；比賽累積11分差，在30支球隊中排名13。

最近三年獲得大聯盟年度總冠軍榮銜的隊伍，例行賽季前23場的戰績都不約而同顯現其深遠影響。2019年度的華盛頓國民隊戰績為11勝12敗，2021年度的亞特蘭大勇士隊戰績也是11勝12負，2022年度的休士頓太空人隊的戰績則是12勝11敗。

太空人 勇士 亞特蘭大

上一則

NBA／布克開無雙狂轟47分淘汰快艇 太陽晉級第二輪

下一則

MLB／張育成骨折缺陣數周 「時機糟透了」

延伸閱讀

MLB／張育成揮空 手腕痠痛傷退…紅襪遭逆轉

MLB／張育成揮空 手腕痠痛傷退…紅襪遭逆轉
MLB／張育成揮空後疑手腕傷退 紅襪4：5輸給金鶯

MLB／張育成揮空後疑手腕傷退 紅襪4：5輸給金鶯
張育成雙安+首盜壘+美技守備 紅襪教頭：就是穩

張育成雙安+首盜壘+美技守備 紅襪教頭：就是穩
MLB／張育成雙安加盜壘成功 美技守備連連成焦點

MLB／張育成雙安加盜壘成功 美技守備連連成焦點

熱門新聞

女酒保與萊特相見歡。（取材自大都會官方推特）

MLB／偶像就在你身後 球迷穿萊特球衣 轉身驚見本人

2023-04-23 05:11
NBC Boston記者波洛特貼出影片，只見大谷翔平站在滂沱大雨中。(截自Steve Perrault推特)

MLB／讓他一直淋雨…波士頓記者：紅襪爭取大谷無望

2023-04-18 13:00
雷納徳(左2)又一次只能作壁上觀。(路透)

NBA／雷納德受傷和電視轉播有關？格林：湖人害了快艇

2023-04-24 07:47
樂天桃猿隊啦啦隊「樂天女孩」韓籍新隊員李多慧首度現身球場。記者季相儒／攝影

李多慧搶成員鋒頭？啦啦隊友曝她私下行徑

2023-04-20 11:27
柯瑞（右）季後賽總得分累積來到3664分。（歐新社）

NBA／柯瑞季後賽總得分連超兩人 生涯28個系列賽未被橫掃

2023-04-21 07:54
格林一腳踩在沙波尼斯肚子上。（影片截圖）

NBA／X光檢查呈現陰性 沙波尼斯談抓腿是為保護自己

2023-04-18 11:35

超人氣

更多 >
4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明

4月29日起 中國入境再放寬…登機不再查新冠檢測證明
台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣

台前經長宗才怡現況曝光 75歲居然長這樣
常吃這兩種肉 腸道難健康

常吃這兩種肉 腸道難健康
明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？

明年社安金調漲恐大幅縮水 猜猜多低？
要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院

要求華人護士講英文被批「歧視」 醫師狀告醫院