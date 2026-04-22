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英格蘭將立法 禁中小學生在校園使用手機

編譯任中原／綜合21日電
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英格蘭將提出學生在校園禁用手機法案，使學校目前實施的禁用手機指引成為正式的法律。...
英格蘭將提出學生在校園禁用手機法案，使學校目前實施的禁用手機指引成為正式的法律。（美聯社）

英格蘭將提出學生在校園禁用手機法案，使學校目前實施的禁用手機指引成為正式的法律。

衛報報導，政府一向主張大部分學校都已禁用手機，因此沒有必要再做成法律性的規定，但最終做出讓步，形容使這項法案獲得通過是「一種務實的措施」。

教育部長史密斯20日宣布此事時對上議院表示，「雖然我們認為現行的指引，已經對老師及學校提供一系列作法，來落實這項目的，但我們仍承諾提出一項修正案，使現行指引成為法律，將能為學校創造出一項明確的法律性規定」。

這項法案的條文中，並包括對學齡內未就學者進行強制性註冊，並設定「單一的獨特識別碼」，以協助主管機關追蹤學童福利。

據研究指出，英格蘭99.8%的小學及90%的中學已經採取措施，限制學生在上學日使用手機；但許多老師在與家長交涉時遭遇諸多質疑，因此對政府的立法之舉表示歡迎。

學校與院校領袖人協會秘書長狄拉西歐表示，大部分學校都已經不允許學生使用行動電話；因此這項立法的目的在於為學校爭取經費購置保險櫃，來存放學生的手機。

反對黨自由民主黨發言人表示，現在政府必須確保所有學校能獲得必要的支持及經費，使每一間教室都能成為「無手機區域」。

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