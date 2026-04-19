我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公校教育／想讓孩子上紐約資優班？申請全攻略

台裔鞋王謝家華遺產之爭 法院：生前喪失簽約心智能力

歐洲23處支援烏克蘭無人機生產設施 俄列潛在攻擊目標

編譯中心／綜合18日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國總統川普政府17日發布為期一個月的制裁豁免，允許出售在海上的俄羅斯石油與石油產品，此舉延續稍早為緩和能源價格飆升而採取的舉措。與此同時，俄方對歐洲國家的警告升級，稱多國共23處設施因參與支援烏克蘭無人機生產，可能成為打擊目標。

路透報導，俄羅斯國防部近日公布一張歐洲和英國企業清單，指它們協助烏克蘭生產無人機，有可能成為俄羅斯攻擊目標。

名單中有3處位於英國，其餘地點坐落德國、西班牙、義大利、以色列、荷蘭、丹麥、捷克、波蘭、拉脫維亞、立陶宛和土耳其。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席麥維德夫在名單公布後翌日在社交平台X發警告說：「俄羅斯國防部的聲明必須明確對待：歐洲生產無人機和其他設備的設施，是俄羅斯軍方的潛在攻擊名單。攻擊會否成真，視乎未來如何發展。睡一覺好的啊，歐洲伙伴們！」

另據中央社引述法新社報導，美國最新措施允許購買截至17日為止已裝載到任何船隻上的石油與石油產品，期限至5月16日凌晨12時01分。此舉延長了先前於4月11日到期的制裁鬆綁措施。

然而，美國財政部長貝森特15日才向媒體表示，美國不會延長俄羅斯石油或伊朗石油的制裁豁免，如今政策轉向，反映能源供應壓力加劇。這兩項措施目的在緩解美國與以色列對伊朗戰爭引發的全球供應衝擊。

然而，這類豁免可能會讓剝奪俄羅斯油品收入的努力變得複雜，而這些收入正是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所需。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的戰爭，成了自二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

七大工業國集團（G7）財長日前在華盛頓會面後，法國外交部長勒斯鳩（Roland Lescure）強調「絕不能讓俄羅斯從伊朗局勢中獲益」。他補充說，烏克蘭也不應蒙受「附帶損害」。

以色列 德國 石油

上一則

今年第7次 北韓再射飛彈 估擁數十枚核彈頭

下一則

4000人取消預訂...戰火挫日本旅業 歐洲客掀退房潮

延伸閱讀

俄1原因宣布與烏克蘭暫停火32小時 傳特使赴美會談

俄1原因宣布與烏克蘭暫停火32小時 傳特使赴美會談
澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國擊落伊朗見證者無人機

澤倫斯基：烏克蘭部隊在中東多國擊落伊朗見證者無人機
美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延

美財政部：伊朗石油制裁豁免到期後不再展延
匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖

匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
美軍中央司令部宣布，將於美東時間13日上午10時開始針對進出伊朗港口的所有海上交通實施封鎖。（路透）

美軍：美東4/13上午10時對所有往來伊朗船隻實施封鎖

2026-04-12 18:41
伊朗駐印度大使法塔利。(路透)

油輪在荷莫茲海峽遭襲 印度怒召伊朗大使要求解釋

2026-04-18 12:58

超人氣

更多 >
再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料

再出招 貝森特：將強制銀行蒐集公民身分資料
傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭

傳北京願接收或稀釋伊朗濃縮鈾 協助結束伊朗戰爭
正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜

正準備退休 餐飲業者因一亞裔習慣 畢生積蓄全被盜
逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光

逼吃痰、肛交…BLACKPINK Jisoo親哥被控家暴 瘀傷照曝光
買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆

買菜越來越貴？退休族靠這10招悄悄省下一筆