歐洲23處支援烏克蘭無人機生產設施 俄列潛在攻擊目標

美國總統川普政府17日發布為期一個月的制裁豁免，允許出售在海上的俄羅斯石油 與石油產品，此舉延續稍早為緩和能源價格飆升而採取的舉措。與此同時，俄方對歐洲國家的警告升級，稱多國共23處設施因參與支援烏克蘭無人機生產，可能成為打擊目標。

路透報導，俄羅斯國防部近日公布一張歐洲和英國企業清單，指它們協助烏克蘭生產無人機，有可能成為俄羅斯攻擊目標。

名單中有3處位於英國，其餘地點坐落德國 、西班牙、義大利、以色列 、荷蘭、丹麥、捷克、波蘭、拉脫維亞、立陶宛和土耳其。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席麥維德夫在名單公布後翌日在社交平台X發警告說：「俄羅斯國防部的聲明必須明確對待：歐洲生產無人機和其他設備的設施，是俄羅斯軍方的潛在攻擊名單。攻擊會否成真，視乎未來如何發展。睡一覺好的啊，歐洲伙伴們！」

另據中央社引述法新社報導，美國最新措施允許購買截至17日為止已裝載到任何船隻上的石油與石油產品，期限至5月16日凌晨12時01分。此舉延長了先前於4月11日到期的制裁鬆綁措施。

然而，美國財政部長貝森特15日才向媒體表示，美國不會延長俄羅斯石油或伊朗石油的制裁豁免，如今政策轉向，反映能源供應壓力加劇。這兩項措施目的在緩解美國與以色列對伊朗戰爭引發的全球供應衝擊。

然而，這類豁免可能會讓剝奪俄羅斯油品收入的努力變得複雜，而這些收入正是俄羅斯對烏克蘭發動戰爭所需。俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭引發的戰爭，成了自二戰以來歐洲死傷最慘重的衝突。

七大工業國集團（G7）財長日前在華盛頓會面後，法國外交部長勒斯鳩（Roland Lescure）強調「絕不能讓俄羅斯從伊朗局勢中獲益」。他補充說，烏克蘭也不應蒙受「附帶損害」。