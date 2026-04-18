我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／太陽111：96淘汰勇士 格林、布克互放垃圾話遭驅逐

川普：22日談不攏恐結束停火 濃縮鈾一定拿

日本史上最大宗 台女自泰國走私4公斤「喪屍煙彈」在機場被逮

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本東京警視廳表示，50歲台灣籍女子劉庭妤涉嫌從泰國走私約4公斤被稱為「喪屍煙彈...
日本東京警視廳表示，50歲台灣籍女子劉庭妤涉嫌從泰國走私約4公斤被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名逮捕。（取材自YouTube / ANNnewsCH截圖）

日本東京警視廳藥物槍械對策課18日表示，一名50歲台灣籍女子劉庭妤，涉嫌從泰國走私約4公斤、被稱為「喪屍煙彈」的指定藥物「依托咪酯」（Etomidate）結晶，被依違反醫藥品醫療器械法等罪名當場逮捕。

▲ 影片來源：YouTube＠ANNnewsCH（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

時事通訊社、朝日電視與產經新聞報導，劉姓女子無固定住址、職業不詳，16日涉嫌與同夥共謀，將約4.05公斤依托咪酯藏於行李箱中，從泰國搭機飛抵羽田機場。東京海關羽田稅關支署人員檢查行李時，發現行李箱底部的夾層內藏有4袋物品。

劉姓女子供稱，行李箱是向在台灣的朋友的朋友借來的，不知道裡面有依托咪酯，並否認相關指控。警視廳指出，此案為日本歷來查獲最大宗依托咪酯案件，並認為可能有國際走私組織涉案，正進一步調查。

日本 泰國

上一則

高市早苗傳顧慮中日韓關係 不參拜上任首次靖國例大祭

下一則

從廚房到半導體…這家日企掌控你的味覺 也掌控你的手機

延伸閱讀

加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品

加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品
馬國女海洛因藏薯粉餅罐搭機 運毒集團3人走私到台灣落網

馬國女海洛因藏薯粉餅罐搭機 運毒集團3人走私到台灣落網
中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返

中國女旅遊簽入境 搭機帶槍被捕 將被遣返
京都男童棄屍案／繼父認了「是我做的」供稱一時衝動掐脖殺兒

京都男童棄屍案／繼父認了「是我做的」供稱一時衝動掐脖殺兒

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
川普12日在真實社群發布一張將自己比為耶穌的AI生成圖像，引發保守派與基督教支持者反彈，伊朗駐塔吉克大使館14日也發布AI生成影像，顯示耶穌「下凡」，揮拳擊中川普的臉。(照片翻攝X / IRANinTJ)

川普自比耶穌圖挨轟 伊朗釋AI影片「耶穌一拳打臉吐血」

2026-04-15 21:11
叫車平台Grab。(路透)

乘客叫車卻見「華人請講華語」標語 星國司機惹議

2026-04-10 11:52
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10

超人氣

更多 >
川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點

川普如何讓荷莫茲重開？專家：因擊中伊朗2大弱點
儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上

儘管國稅局人力縮減 這2類報稅案件最易被盯上
尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查

尖端研究領域11科學家接連死亡、失蹤 白宮聯手FBI調查
從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇

從維州副州長到殺人犯 性侵風波後失志 離婚引爆悲劇
好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半

好市多上架自家無乳糖鮮奶 價格只要競品一半