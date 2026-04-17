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義大利爆銀行搶案 3歹徒帶「數十保險箱財物」鑽地道逃逸

編譯中心／綜合16日電
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義大利16日驚傳銀行搶案，三名搶匪闖入那不勒斯（Naples）一家銀行，挾持25名人質長達2小時，隨後帶著「數十個」保險箱內的財物，透過地下通道逃逸。警方出動約40名警力追查搶匪下落，所有人質均獲釋，無人受重傷。

據中央社引述法新社、英國廣播公司（BBC）報導，消息人士指出，這三名蒙面搶匪在當地時間上午11時30分左右，闖入那不勒斯一家法國農業信貸銀行（Credit Agricole）的分行，其中一人「肯定持有武器」，隨即控制銀行內的人員。搶匪挾持顧客與員工，而人質約2小時後才獲救。

當地官員狄巴里（Michele di Bari）透過聲明表示，多虧應對迅速，所有人質於下午1時30分過後不久均獲釋，無人受重傷。根據當地媒體播出的現場畫面，警方為了進入銀行，打破了窗戶。

但消息人士表示，搶匪經由通往「下水道」的地道逃逸。他說：「竊賊帶走數十個保險箱內的東西。」至於失竊物品價值多少，「除了客戶外，沒人知道那些保險箱裡有什麼。」

據了解，大約40名員警正在事發區域追查搶匪下落，部分警察帶著偵測犬一起行動，鑑識人員則在採集指紋。

警方消息人士透露，歹徒早已挖通通往下水道的地道，趁亂逃離現場。至於損失金額，他直言除了客戶本人，外界無從得知。

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