疑強風釀禍 小型噴射機在成田機場降落「衝出跑道」 機上3人均安

日本東京成田機場16日下午一架小型噴射機在降落時遭強風吹襲，偏離跑道後停下，機上共有3人，均未受傷，亦未確認發生火災。圖為與涉事飛機同型的HondaJet噴射機。（路透資料照片）

日本 東京成田機場16日下午發生飛安事故，一架小型噴射機在降落時遭強風吹襲，偏離跑道後停下，機場已封鎖發生事故的A跑道進行檢查。機上共有3人，均未受傷，也未確認發生火災。

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富士電視、朝日電視與共同社報導，事件發生在當地時間下午1時左右。機場方面向消防單位通報，一架從靜岡機場飛往成田的HondaJet私人噴射機，從南側進入A跑道降落時，受強風影響向西側偏離，發生「衝出跑道（overrun）」情況。現場一度有多輛消防車趕到，場面一度混亂。

受此事故影響，A跑道截至當地時間下午2時30分仍維持封閉，尚未有恢復運作的時間表。成田市則已發布強風注意報，並於上午11時30分過後觀測到最大瞬間風速達每秒18.5公尺。