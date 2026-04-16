我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿提米絲2號幕後要角 林琪兒最懂太空人重返地球感受

日本京都男童命案 繼父承認殺害男童 稱獨自棄屍

財務壓力大…BBC啟動15年來最大規模裁員 每10人砍1人

編譯中心／綜合15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

英國廣播公司（BBC）15日宣布擬裁減約1800至2000個職位，幾乎是每十人之中，就有一人須離職，以減輕「龐大財務壓力」、達成未來2年撙節約5億英鎊（約6.7億美元）的目標。

這是BBC近15年來最大規模裁員潮，BBC高層15日在全體員工大會宣布這項流傳已久的消息。

據BBC報導，代理總裁戴維斯（Rhodri Talfan Davies）不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在三到四個月之後明朗。

BBC全職員工總計約2萬1500人。BBC近年在財務營運、內容產出和擴大受眾方面皆面臨挑戰。部分民意調查顯示，定位為公共媒體的BBC在獨立性及關照不同出身背景的閱聽眾議題需求方面，有待加強。

BBC去年更因為新聞節目的「誤導性剪輯」遭美國總統川普控告犯下誹謗等罪，合計求償100億美元。

不過，戴維斯15日接受BBC旗下各媒體採訪表示，與川普的訴訟案未影響BBC的財務估算。BBC的財務困境主要來自兩大因素，包括製作成本膨脹且居高不下，以及閱聽眾繳交的授權使用費減少。

來自一般閱聽眾的授權使用費（年費）是BBC一大財源，占收入近七成。然而，這項年費收入逐年減少。

戴維斯說，過去近半年，BBC的財務壓力加劇。內部評估顯示，BBC未來3年恐需縮減支出10%。據BBC統計，BBC年度基本支出約60億英鎊。今年2月，BBC曾宣布規畫撙節約6億英鎊。

戴維斯15日透過電郵告訴員工，BBC的營運製作成本與實際收入之間的鴻溝越來越大，商業性質的收入也面臨壓力。戴維斯並要求員工嚴加管控支出；相關要求也波及人員招募。

值得一提的是，就在BBC正式宣布大規模裁員消息前，一份內部意見調查結果外流，並登上媒體版面。

根據這項年度例行調查，近一年來，BBC員工對領導層的信心明顯下滑，特別是在去年發生數件與新聞編採有關的醜聞後。

調查結果顯示，僅34%的BBC員工對領導階層有信心，較前一年的46%下滑12個百分點，且34%是近5年最低點。

此外，不到一半（43%）的BBC員工對BBC的未來「感到振奮」，且僅有39%員工認為BBC可在未來3年達到「真正的成功」。此外，分別僅35%和30%員工同意升遷途徑和薪資安排符合透明與公平原則。

不過，仍有高達78%的員工為在BBC任職感到自豪，雖然戴維斯坦言這樣的數字仍較去年低。

上一則

戰火燒向藝術 杜拜藝博會重創 俄參加威尼斯藝術展受阻

下一則

匈牙利變天 俄烏政策鬆動 歐盟援烏900億歐元有望解鎖

延伸閱讀

鐵達尼號114年前啟航 BBC宣傳新紀錄片千架無人機還原

鐵達尼號114年前啟航 BBC宣傳新紀錄片千架無人機還原
市場振奮 美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎

市場振奮 美伊點頭同意停火 BBC揪3問題未解：須保持謹慎
華人找工作1年 重回職場3個月被裁

華人找工作1年 重回職場3個月被裁
美代表團全員離開巴基斯坦 BBC：美伊仍繼續間接談判

美代表團全員離開巴基斯坦 BBC：美伊仍繼續間接談判

熱門新聞

一艘液化天然氣運輸船4月1日駛離荷莫茲海峽後朝印度孟買前進。(路透)

3油輪闖荷莫茲遇美伊談判破局 2艘急迴轉、1油船堅決挺進結果曝光

2026-04-12 03:53
伊朗德黑蘭3月13日舉行國際聖城日集會，民眾踩踏以色列總理內唐亞胡的海報。(歐新社)

美伊戰爭停火 內唐亞胡賭上一切卻內外受挫恐成「最大輸家」

2026-04-08 23:11
沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地3月27日遭伊朗攻擊後，一架美國空軍E-3空中預警與管制系統飛機嚴重損毀。圖為沖繩嘉手納基地的E-3同型機。（中央社）

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

2026-04-15 11:25
伊朗原子能組織主席艾斯拉米（Mohammad Eslami）。路透

伊朗核能首長：排除對鈾濃縮計畫設限

2026-04-09 12:54
伊朗藉由綁架全球能源供應，逼迫美國讓步，證明在全球經濟體系中，只要控制一條關鍵水道、一項技術，甚至一家公司，就能獲得巨大影響力。（路透）

伊朗證明經濟戰不再是強權專利 關鍵在擁有「這個能力」

2026-04-10 07:10
圖為俄羅斯油輪載運石油出口。(美聯社)

俄羅斯證實 海軍護航俄油輪通過英吉利海峽

2026-04-13 11:37

超人氣

更多 >
全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地

全被看光 FT：伊朗秘密接手中國衛星 鎖定中東美軍基地
市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消

市場遇冷民歌50北美巡演突停擺 聖荷西場起全面取消
獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁

獨居者避免傳達這14訊號 讓歹徒認有機可趁
才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯

才刪文又掀新話題 川普發「耶穌擁抱圖」：相當不錯
習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰

習近平就美伊戰爭發聲 紐時：美中關係再現挑戰