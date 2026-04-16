財務壓力大…BBC啟動15年來最大規模裁員 每10人砍1人

英國廣播公司（BBC）15日宣布擬裁減約1800至2000個職位，幾乎是每十人之中，就有一人須離職，以減輕「龐大財務壓力」、達成未來2年撙節約5億英鎊（約6.7億美元）的目標。

這是BBC近15年來最大規模裁員潮，BBC高層15日在全體員工大會宣布這項流傳已久的消息。

據BBC報導，代理總裁戴維斯（Rhodri Talfan Davies）不排除砍掉一整個頻道或服務項目，相關細節預計在三到四個月之後明朗。

BBC全職員工總計約2萬1500人。BBC近年在財務營運、內容產出和擴大受眾方面皆面臨挑戰。部分民意調查顯示，定位為公共媒體的BBC在獨立性及關照不同出身背景的閱聽眾議題需求方面，有待加強。

BBC去年更因為新聞節目的「誤導性剪輯」遭美國總統川普控告犯下誹謗等罪，合計求償100億美元。

不過，戴維斯15日接受BBC旗下各媒體採訪表示，與川普的訴訟案未影響BBC的財務估算。BBC的財務困境主要來自兩大因素，包括製作成本膨脹且居高不下，以及閱聽眾繳交的授權使用費減少。

來自一般閱聽眾的授權使用費（年費）是BBC一大財源，占收入近七成。然而，這項年費收入逐年減少。

戴維斯說，過去近半年，BBC的財務壓力加劇。內部評估顯示，BBC未來3年恐需縮減支出10%。據BBC統計，BBC年度基本支出約60億英鎊。今年2月，BBC曾宣布規畫撙節約6億英鎊。

戴維斯15日透過電郵告訴員工，BBC的營運製作成本與實際收入之間的鴻溝越來越大，商業性質的收入也面臨壓力。戴維斯並要求員工嚴加管控支出；相關要求也波及人員招募。

值得一提的是，就在BBC正式宣布大規模裁員消息前，一份內部意見調查結果外流，並登上媒體版面。

根據這項年度例行調查，近一年來，BBC員工對領導層的信心明顯下滑，特別是在去年發生數件與新聞編採有關的醜聞後。

調查結果顯示，僅34%的BBC員工對領導階層有信心，較前一年的46%下滑12個百分點，且34%是近5年最低點。

此外，不到一半（43%）的BBC員工對BBC的未來「感到振奮」，且僅有39%員工認為BBC可在未來3年達到「真正的成功」。此外，分別僅35%和30%員工同意升遷途徑和薪資安排符合透明與公平原則。

不過，仍有高達78%的員工為在BBC任職感到自豪，雖然戴維斯坦言這樣的數字仍較去年低。