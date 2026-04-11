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日相追星英搖樂團「深紫」 直呼「你是我的神」

編譯中心／綜合10日電
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日本首相高市早苗（右）10日接見來日巡演的英國傳奇搖滾樂團「深紫」（Deep P...
日本首相高市早苗（右）10日接見來日巡演的英國傳奇搖滾樂團「深紫」（Deep Purple），並贈送親筆簽名的鼓棒。（歐新社）

日本首相高市早苗10日接見來日巡演的英國傳奇搖滾樂團「深紫」（Deep Purple），不僅當場展現熱血粉絲的一面，對鼓手說「你是我的神」，還分享學生時代曾組樂團，如今要是和老公吵架就會打鼓紓壓的趣事，現場氣氛熱絡。

「深紫」將在日本展開巡演，10日前往首相官邸，與外界熟知的搖滾迷高市見面。日本電視台報導，高市一開始神情略顯緊張，但在與團員見面後立刻露出滿臉笑容，直呼「Deep Purple就在這裡」，難掩興奮之情。

高市表示，自己從學生時代起便是「深紫」的忠實樂迷，甚至組過翻唱樂團。她還特地向鼓手伊恩佩斯（Ian Paice）贈送親筆簽名的鼓棒，並以英文說「You are my god（你是我的神）」，展現崇敬之情。

高市也透露自己熱愛打鼓，笑稱「現在如果和老公吵架，就會打『Burn』（深紫樂團代表曲）這首歌來發洩」，讓現場氣氛更加輕鬆。

另一方面，高市也表示「內容產業是高市內閣推動的17項成長戰略中非常重要的一環」，並向「深紫」呼籲，希望他們能成為「推動歷史悠久的日英文化交流的重要力量。」據了解，高市此次準備日本酒等禮物，「深紫」則回贈了一套鼓。

高市在學生時期曾加入輕音樂社團，擔任樂團鼓手，表演「黑色安息日」（Black Sabbath）與「深紫」等英國搖滾樂團的曲目。今年初，南韓總統李在明訪問日本時，兩人還即興同台打鼓，演奏了南韓天團BTS的歌曲Dynamite，還有日前獲得奧斯卡最佳歌曲獎的動畫片「Kpop獵魔女團」片中金曲Golden。

日本首相高市早苗（中）10日接見來日巡演的英國傳奇搖滾樂團「深紫」。 （美聯社）
日本首相高市早苗（中）10日接見來日巡演的英國傳奇搖滾樂團「深紫」。 （美聯社）

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