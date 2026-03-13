要訂趁早？美伊戰爭下油價飆升 機票恐漲30%

一架國泰航空貨機2025年10月29日從墨西哥費利佩安赫萊斯國際機場起飛。（路透）

全球航空業早已因俄烏戰爭而受到干擾，美國與以色列對伊朗開戰，不僅進一步壓縮全球可安全通行的空域，也推高油價並限制煉油廠運作，同時迫使旅客轉向亞洲的替代轉機地點，使國泰航空、亞洲航空和泰國航空等航空公司加入提高機票 價格的行列。專家預測，即使衝突結束，機票價格仍可能在數月內維持高位。

澳洲衛報與經濟學人報導，中東上空在正常情況下通常充滿客機，但在過去十天裡，這些客機被飛彈與無人機所取代。波斯灣的領空遠小於俄羅斯廣闊的天空，如今多數東西向航班都被擠進位於亞塞拜然上空的一條狹窄空中走廊。印度航空等公司在倫敦飛往德里的航線上選擇繞過波斯灣南側飛行，使航程增加約50分鐘。倫敦飛往東京等航線的航程則增加將近兩小時。

國泰航空行政總裁林紹波（Ronald Lam）向投資者表示，由於國泰並未對煉油利潤率進行對沖，且僅對30%的燃油成本進行對沖，因此計畫提高旅客燃油附加費。他說：「由於航空燃油價格幾乎翻倍，我認為我們很快會宣布提高客運和貨運的燃油附加費。」

亞洲航空宣布將暫時提高票價與燃油附加費，並承諾將隨市場情況變化重新調整。泰國航空也預計票價將上漲10%至15%。澳洲航空與紐西蘭航空已於10日表示提高票價；紐西蘭航空12日補充指出，將於3月16日至5月3日期間取消數千個航班，影響約4.4萬名乘客。

中東航線的航班取消與中斷迫使國際旅客轉向替代航線，導致需求激增，也在短期內推高價格。國泰航空因4月中旬從雪梨往返倫敦的商務艙機票價格達39577澳元而引起關注；同一航線的經濟艙票價則超過3000澳元。林紹波表示，從澳洲飛往歐洲以及從印度飛往美國等通常經由中東的航線，票價漲幅尤為顯著。

航空分析公司Cirium分析師泰勒（Ellis Taylor）表示，少有航空公司營運的長途航線，機票可能出現最大漲幅，特別是那些過去由阿聯酋航空、阿提哈德航空和卡達航空服務的航線。此外，未來兩周內預訂的機票可能會更加昂貴，且航班供應量似乎有所下降，即使是提前到7月的航班也是如此，對票價造成進一步壓力。

雪梨大學運輸學教授默克特（Rico Merkert）表示，未來幾個月計畫搭機旅行的旅客最好立即訂票，以避免高達30%的普遍漲價。他強調，這並非因為航空公司想賺取暴利，對部分航空公司來說純粹是生存問題。即使戰爭立即結束，航空公司仍需要大約兩個月時間，才會有信心降低未來預訂的價格；而計畫在9月或之後出行的旅客最好再等等，以防戰爭很快結束。