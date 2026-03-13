全球最有價值品牌 蘋果6080億連3年奪冠 Nvidia躍升第5大

2026年全球最有價值品牌排行榜，蘋果品牌價值達6080億美元蟬聯第一；圖為日前在紐約舉行的蘋果新品發表會上，媒體業正在觀看展出的MacBook Neo筆記型電腦。（美聯社）

2026年全球最有價值品牌榜單出爐，蘋果（Apple）蟬聯第一，品牌價值達6080億美元；Nvidia（輝達，另譯英偉達）在人工智慧（AI）熱潮帶動下躍升4個名次，成為全球第5大品牌；台積電為台灣唯一上榜企業。

加拿大視覺化媒體公司Visual Capitalist報導，科技品牌在2026年全球排名中占據主導地位，蘋果居首，微軟 （Microsoft）與谷歌 （Google）分列第2與第3，品牌價值分別達5650億美元與4330億美元。

蘋果、微軟與谷歌三大科技品牌的合計品牌價值已超過1.6兆美元。若再加上排名第4的亞馬遜 （Amazon）與第5的Nvidia，科技企業在前五名中占據絕對優勢。

台積電在這份名單中排名47，品牌價值達390億美元。

蘋果自2024年起穩坐全球最有價值品牌寶座，2026年品牌價值已超越了全球絕大多數非科技公司的市值，甚至高於多數國家的國內生產毛額（GDP）。

輝達排名較上一年躍升4個名次，表現尤為突出。隨著AI晶片及資料中心基礎設施的需求加速成長，該公司的品牌影響力與財務表現同步提升。

短影音平台TikTok以1540億美元的品牌價值排第6，成為2026年名次最高的中國品牌。

全球前10大最有價值品牌中，第7至第10名依序為：美國連鎖折扣賣場沃爾瑪（Walmart）、南韓科技巨擘三星（Samsung）、美國社群平台臉書（Facebook）以及中國的國家電網。

蘋果公司迎接成立50周年，執行長庫克強調「不同凡想」一直是核心理念；圖為庫克1月出席在瑞士達沃斯舉行的第56屆世界經濟論壇年會。（美聯社）

此外，蘋果公司12日宣布將與全球社群共同慶祝成立50周年，執行長庫克（Tim Cook）在官網分享一封信，回顧公司歷史和理念。他表示，「不同凡想」一直是蘋果的核心，正是這樣的理念推動蘋果打造讓人們能表達自我、彼此連結並創造美好事物的產品。

庫克在信中提到，50年前在一個小車庫裡，一個偉大的想法誕生了。蘋果的創立，源自一個再單純不過的信念：科技應該貼近個人需求，在那個年代，這樣的想法看似顛覆，卻從此改變了一切。

他說，4月1日將迎來蘋果50周年的里程碑，50年來蘋果不斷探索各種可能，並將強大的工具交付到每一雙手中。「我們每一次的創新突破，源於一個相同的信念：驅動世界前進的力量，來自敢於開拓不同想法的人」。

庫克進一步解釋，因為進步總是從某個人開始，也許是發明家、科學家、學生，或者來自某個故事創作者，他們構思更好的想法、嶄新的創意、有別以往的道路。

庫克表示，蘋果向來專注於建構未來而非緬懷過往，但在迎接50周年里程碑時，要向無數造就今日蘋果的人們致上謝意。「你們的想法啟發我們的創作，你們的信任激勵我們做得更好；你們的故事更提醒我們，當我們敢於開拓不同想法，就能成就不凡」。