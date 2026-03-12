凸顯接班？金正恩攜女視察軍工廠 同試射新型手槍

我的頻道

編譯周辰陽／綜合12日電
北韓官方通訊社發布的照片​​顯示，最高領導人金正恩的女兒金主愛(中)於11日在一處祕密地點視察大型軍火工廠時試射一款新型手槍。(朝中社)
北韓官方通訊社發布的照片​​顯示，最高領導人金正恩的女兒金主愛(中)於11日在一處祕密地點視察大型軍火工廠時試射一款新型手槍。(朝中社)

北韓國家領導人金正恩11日「現場指導」一處生產手槍等輕武器的重要軍工廠，女兒金主愛不僅同行，還與父親在工廠內的室內射擊場體驗手槍射擊。

韓聯社與朝鮮日報報導，這處軍工廠隸屬負責軍需品規畫與生產的第二經濟委員會。北韓官媒朝中社指出，金正恩與金主愛在設於工廠內部的室內射擊場體驗「新型手槍」的性能。

北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩11日在一處未公開地點的軍工廠試射...
北韓官媒朝中社發布的照片顯示，北韓領導人金正恩11日在一處未公開地點的軍工廠試射新型手槍，該廠生產手槍及其他輕武器。（路透）

根據北韓官方發布的照片，金正恩單獨射擊，金主愛則與隨行的軍方幹部一起體驗。報導中依慣例未提及金主愛姓名，但可見父女兩人同穿黑色皮夾克。

朝中社指出，金正恩透過手槍射擊等方式了解「新型手槍」的作戰性能，並多次表達滿意。他還就根據勞動黨第九次代表大會提出的「國防發展五年規畫」，在該工廠增設一道新的生產工序問題作出「重要指示」，但未介紹具體內容。

金正恩並表示，將於4月召開勞動黨中央軍事委員會擴大會議，審議新一輪五年規畫期間各軍工廠的現代化項目計畫，以及三家重點軍工企業的現代化建設預算案。

朝鮮日報指出，金正恩2月27日向主要領導幹部與軍事指揮官贈送國防科學院最新研發的新型狙擊步槍時，金主愛也在場，並親自試射狙擊步槍。當時金主愛身旁沒有金正恩或軍方幹部陪同，獨自操作武器的特寫照片經對內外公開報導後，有分析認為，此舉是在暗示她在接班人地位上更進一步的宣傳操作。

金正恩 北韓

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

