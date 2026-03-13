陷霸凌醜聞 丹麥知名餐廳Noma三星主廚宣布辭職

我的頻道

編譯梁采蘩／綜合報導
紐約時報踢爆Noma三星主廚雷澤皮過去的霸凌醜聞後，贊助商紛紛撤銷對洛杉磯快閃餐廳的支持，雷澤皮也於11日宣布離職。（歐新社）
紐約時報踢爆Noma三星主廚雷澤皮過去的霸凌醜聞後，贊助商紛紛撤銷對洛杉磯快閃餐廳的支持，雷澤皮也於11日宣布離職。（歐新社）

米其林三星餐廳Noma主廚雷澤皮（René Redzepi）11日宣布離開他於2003年共同創立的這家餐廳。紐約時報近日報導，加上網路流傳相關指控，雷澤皮在2000年代與2010年代期間霸凌員工。這些醜聞使得Noma在洛杉磯為期16周的快閃餐廳開幕蒙上陰影，當地11日出現抗議群眾，舉標語要求雷澤皮下台。

雷澤皮在Instagram發表聲明表示：「我一直努力成為更好的領導者，Noma多年來也採取重大措施，試圖改變內部文化。我明白這些改變無法修補過去造成的傷害。道歉本身並不足夠；我必須為自己的行為負責。在投入超過20年建立並帶領這家餐廳之後，我決定卸下職務。」

雷澤皮也在instagram發布影片，含淚向餐廳員工致歉。

▲ 影片來源：instagram平台＠reneredzepinoma（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

NOMA幾乎是高檔餐廳的代言詞，曾被選為全球最佳餐廳，其開創的餐飲文化也被津津樂道。

紐時獨立訪談約35名Noma前員工。這些人表示，雷澤皮在2009年至2017年間涉及職場霸凌，包括毆打員工、以廚房器具戳刺他們，甚至將人推撞到牆上。他們形容自己長期承受多層面的心理傷害，包括威嚇、羞辱身材與公開嘲諷。員工並指出，雷澤皮用自己在餐飲界的影響力，威脅讓他們在全球餐廳界遭到封殺，或讓他們的家人被遣返，甚至讓他們妻子丟掉在其他企業的工作。

此前數周，Noma前員工懷特（Jason Ignacio White）也收集多名前同事寄給他的職場霸凌指控，並在instagram上發布相關內容，瀏覽次數已超過1700萬次。

消息傳出之際，Noma在洛杉磯推出快閃餐廳計畫，每人套餐定價高達1500美元，仍一位難求。雷澤皮7日已承認過去行為不當並為此道歉，但該聲明並未提出任何具體措施，包括如何對受害者及社會大眾負起責任。外界批評他只想著餐廳，企圖敷衍了事。然而，多家參與此次快閃活動的知名企業贊助商，包括凱迪拉克等，陸續撤銷對活動的支持，形成壓力。

至於雷澤皮離開對Noma的未來意味著什麼？他在貼文中寫道：「我們已經營運23年，我對我們的團隊、創意以及Noma前進的方向感到無比自豪。這個團隊將一起延續這段旅程，迎接在洛杉磯的駐點計畫。」但他並未公布接任人選。

丹麥高檔餐廳Noma，多次被評選為全球最佳餐廳，並經常創造話題。圖為位於哥本哈根...
丹麥高檔餐廳Noma，多次被評選為全球最佳餐廳，並經常創造話題。圖為位於哥本哈根的Noma玻璃屋。（美聯社）

洛杉磯

CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
專家分析認為，美伊戰事已造就兩個贏家，美國不在其中。圖為德黑蘭3月2日遭空襲後濃煙升起。(美聯社)

華郵專欄：伊朗戰爭兩個贏家曝光 美國不在其中

2026-03-10 00:02
伊朗首都德黑蘭一處石油儲存設施7日晚遭到攻擊，現場火光沖天，濃煙滾滾。 （美聯社）

美媒爆美以分歧：以軍狂炸伊朗油設施 美方驚呼搞什麼鬼

2026-03-09 14:30
全美多個主要機場出現嚴重安檢壅塞。（美聯社）

🎞️搭機需提前4小時抵達機場…今日5件事

2026-03-11 12:30
伊朗一名男子10日騎著摩托車經過德黑蘭市中心瓦萊亞斯爾廣場，巨型橫幅描繪第一代最高領袖何梅尼（左）注視著第二代最高領袖哈米尼（中）將伊朗國旗交給他的兒子、新任最高領袖穆吉塔巴。（歐新社）

接班3天仍音訊全無 伊朗新領袖穆吉塔巴神隱原因曝光

2026-03-11 08:10

