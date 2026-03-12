奧斯陸美大使館炸彈案 挪威警方逮捕伊拉克裔3兄弟

我的頻道

中央社綜合報導
挪威警方表示涉案3兄弟是伊拉克裔的挪威公民，在奧斯陸被逮捕。(歐新社)
挪威警方表示涉案3兄弟是伊拉克裔的挪威公民，在奧斯陸被逮捕。(歐新社)

挪威警方今(11)天表示，3兄弟因涉嫌在上週末對奧斯陸美國大使館發動「恐怖炸彈攻擊」而遭到逮捕。該起爆炸僅造成輕微損毀，並未造成人員傷亡。

警方檢察官哈特洛（Christian Hatlo）在記者會上表示，這3兄弟是伊拉克裔的挪威公民，在奧斯陸被逮捕，警方正在調查他們的犯案動機。

哈特洛說：「我們目前仍在從多種假設方向進行調查，其中之一是這起事件是否來自某個政府實體的指示。」

他表示：「考慮到目標是美國大使館，以及當今世界的安全局勢，出現這種推測是很自然的。」

哈特洛表示，調查將釐清這3名20多歲兄弟各自扮演的角色。

哈特洛告訴記者：「我們認為其中一人是在大使館外放置炸彈的人，另外兩人則是共犯。」

其中一名嫌疑人的律師斯托維克（Oystein Storrvik）告訴TV 2電視台，他的當事人已承認「與此案有關」。

斯托維克對該電視台表示：「他承認是他把炸彈放在那裡。」

斯托維克補充說，他的當事人已經接受警方訊問，「他解釋了事情經過，目前我沒有其他評論」。

雖然這幾兄弟此前並未被警方掌握，但哈特洛表示，調查人員不排除與「犯罪網絡」有關聯。

挪威警察安全處（PST）在上月的年度威脅評估中表示，他們認為伊朗是該國的主要威脅之一，可能依賴代理勢力（包括「犯罪網絡」）來實施行動。

伊朗駐奧斯陸大使昨天否認伊朗與這起大使館爆炸事件有任何關聯。

警方表示，犯案者也可能是出於個人動機行事。

由於美國對伊朗發動打擊，中東地區的美國大使館已進入高度戒備狀態。隨著德黑蘭針對工業和外交設施進行報復，數個使館面臨攻擊。

