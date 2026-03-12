我的頻道

「浪姐7」名單瘋傳 57歲蕭薔入列 她回：仙女不知人間事

釋油也壓不住 油價破100美元 川普言論澆熄戰事速終期待

史上最有錢！富比世榜馬斯克8390億蟬聯首富 川普排第645名

編譯葉亭均／綜合11日電
特斯拉執行長馬斯克蟬聯富比世雜誌公布2026年全球億萬富豪榜首富。(路透)
富比世（Forbes）雜誌10日公布第40屆年度「全球億萬富豪榜」，特斯拉（Tesla）老闆馬斯克（Elon Musk）連續第二年蟬聯首富地位，估計身家達8390億美元，也是史上紀錄最有錢的人；輝達（Nvidia）執行長黃仁勳排名第八，超越「股神」巴菲特。台灣共有66位富豪上榜，鴻海創辦人郭台銘位居台灣首富。

首富馬斯克估計財富淨值8390億美元，比榜上排行倒數的693位富豪合計財富還要多，也是史上首位資產突破8000億美元的人，正朝成為全球第一位1兆美元富豪里程碑邁進。他的財富比去年暴增5000億美元，主要受惠於特斯拉股價上漲，以及SpaceX計畫今年上市。

富比世指出，今年全球億萬富豪榜共有3428名億萬富豪，比去年創紀錄的數字增加400人，合計財富達到創紀錄的20.1兆美元，比去年增加4兆美元，凸顯過去一年，富人持續以驚人速度變得更加富有。

全球目前共有20人擁有超過1000億美元的財富，高於去年的15人，也創下紀錄。這個前二十大的頂級富豪群的總財富達3.8兆美元，掌握近整個富豪榜近五分之一的財富。

富比世資深編輯彼得森－威索恩表示：「今年是億萬富豪之年。過去12個月裡，全球平均每天新增超過一位億萬富豪，AI驅動的股市榮景將財富推升到過去難以想像的高度。」

Google共同創辦人佩吉以約2570億美元身家排名第二，另一位共同創辦人布林則以2370億美元位居第三；亞馬遜創辦人貝佐斯與Meta執行長祖克柏分別排名第四與第五。

輝達執行長黃仁勳在富比世全球億萬富豪榜超越「股神」巴菲特。躍居第八。(路透)
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳身價達1540億美元，排名第八，高於「股神」波克夏董事長巴菲特，並且緊追在第七名的LV集團阿諾特與其家族，以及第六名的甲骨文創辦人艾里森之後。

另外，加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬淨資產估計達1100億美元，富豪榜名列第17，超過排名第19位的比爾蓋茲（1080億美元）。自去年以來，趙長鵬財富激增470億美元。

美國總統川普的資產淨值增加27%，估計達65億美元，主要受惠於加密貨幣交易，以及他在紐約的詐欺罰款被撤銷。他在富豪榜上排名第645名。

在台灣方面，共66人進入富比世全球億萬富豪榜，郭台銘以153億美元身價高居台灣首富，在全球排名第190；廣達創辦人林百里居次，身價142億美元，在全球排名第204，接著是國巨集團董事長陳泰銘資，身價105億美元，在全球排名第308。

台達電創辦人鄭崇華身價101億美元，為台灣第四（全球第332），台積電創辦人張忠謀以84億美元的資產淨值，在台灣名列第五（全球第442）。

以全球而言，美國仍是億萬富豪最多的國家，共989人，合計財富達8.4兆美元；中國以539人排名第二，印度則以229人位居第三。

荷莫茲斷航 中印日韓…短期還能撐 這些國家最易受衝擊

史上最多 國際能源署釋4億桶儲油壓制油價 美跟進釋出1.7億桶

