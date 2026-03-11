日花滑名將羽生結弦憶311故鄉受災 練習途中穿冰鞋逃命

我的頻道

中央社／ 東京11日電
羽生結弦。（路透資料照片）
日本311大地震15周年，日本花式滑冰名將羽生結弦的故鄉宮城縣當時也成為災區。他最近回憶，地震當下正好在練習，搖晃劇烈到站不穩。而他也決定繼續陪伴災區與災民。

讀賣新聞報導，羽生為兩屆奧運金牌得主，在2014年索契冬奧及2018年平昌冬奧奪下男子花滑金牌。他目前31歲，2011年3月發生311大地震時他才16歲。

他當天在仙台市的滑冰場練習期間，突然遇到幾乎能感到危及生命的劇烈搖晃，冰面向波浪般起伏，門框扭曲，牆壁出現裂縫。他當時根本站不穩，必須用雙手扶著地面維持平衡，後來直接穿著冰鞋逃了出去。

羽生直言，「當時的記憶非常鮮明，都還記得舉手投足、氣味和聲音。我想人生不會再有那樣的經歷。比起像平昌冬奧令人非常開心的事情，這些記憶反而更加清晰。」

對他而言，當時經歷的震撼「至今仍覺得相當不真實」。而羽生經歷強震後的下一個賽季，被視為「災民代表」而備受矚目，2012年首度參加世界花式滑冰錦標賽（世錦賽）獲得銅牌，運動生涯也開始起飛。

他回憶，「當時被當成災民代表一般去參加世錦賽或被選為日本代表，其實讓我非常排斥。那種壓力讓我感到害怕。」但隨著時間過去，他的想法逐漸改變。「當我取得成績時，很多人因此感到高興。也有人對我說『從你身上獲得勇氣』。能參與其中（帶給他人勇氣），真的很好。」

他在索契冬奧的奪牌記者會上曾說，「即使拿到獎牌，也無法直接為災後重建做些什麼。我感到很無力。」然而，隨著他幾乎每年造訪災區，他的心境也逐漸改變。

羽生說道，「當我帶著金牌回到災區時，大家真的非常高興。我想身為災區出身、親身受災、又是奧運金牌得主的自己，一定有只有我才能做到的事情…我對背負著這一切而感到自豪。今後也想背負著這面金牌，懷著責任感好好運用它。」

除了支援故鄉，羽生也拓展支援活動，像是配合支持災區重建的冰上表演，舉行石川縣物產展覽等活動，以支持2024年元旦遭遇強震的能登半島。

他說，「無論是3月11日的大地震，還是能登半島地震，都希望大家持續從災害中學習，像是如何減少災損與守護生命，希望我能成為提醒大家相關重要性的契機。只要身為滑冰者、身體還能活動，我就會持續支援。之後也會懷有這樣的使命感。即使形式改變，我也想繼續做自己能做的事。」

