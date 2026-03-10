金正恩與「心愛女兒」看匯演 官媒稱呼凸顯金主愛地位

金正恩（右）8日在平壤體育館與女兒金主愛（音）一同觀看三八國際婦女節文藝匯演。（朝中社）

北韓 國務委員會委員長金正恩 8日在平壤體育館與夫人李雪主和女兒金主愛（音）一同觀看紀念「三八」國際婦女節文藝匯演，讚揚北韓婦女的功勞。另外，北韓突然取消下月平壤國際馬拉松賽事，但未說明原因。有分析認為，可能是美國打擊伊朗等國際局勢動盪影響。

朝中社報導，金正恩發表講話稱，女性特有的力量、才能和無比高潔的自我犧牲精神推動北韓革命更快地勝利前進。今後北韓婦女將為推動國家更加和睦、富強發揮重要作用，在北韓特色社會主義發展方面，婦女肩負的責任和作用無法被取而代之。

據韓聯社報導，值得關注的是，朝中社報導將金主愛稱作「心愛的女兒」，並發布金正恩與金主愛牽手觀看演出的圖片，凸顯強調金主愛的地位。此外，外務相崔善姬、北韓中央電視台播音員李春姬，以及金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正 與金正恩一道在觀禮席第一排就座，引人注目。

另據報導，在中國專營北韓旅遊的高麗旅行社（KORYO TOURS）9日在官網發布消息稱，北韓田徑協會發布通知，決定取消2026年平壤國際馬拉松賽事安排。

高麗旅行社表示，北韓田徑協會傳達稱，因幾點原因而取消賽事。對於具體理由，除了上述內容之外，無其他可提供信息。旅行社方面認為，這並非主辦方的決定，而是更上層部門作出的決定。對於參賽選手支付的訂金將根據大賽條款全額退還。

為紀念已故最高領導人金日成生日（太陽節，4月15日），北韓自1981年起每年4月舉辦平壤馬拉松大賽。但2020年1月為防控疫情封鎖國境之後，連續五年取消比賽，去年時隔六年再次辦賽。

北韓此前透過高麗旅行社招募今年的參賽選手。在北韓積極扶持旅遊業的情況下，北韓在大賽舉辦的一個月前突然取消賽事，原因何在並不明確。有觀點認為，美國打擊伊朗等國際局勢動盪可能導致北韓作出取消活動的決定。