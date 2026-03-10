我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

金正恩與「心愛女兒」看匯演 官媒稱呼凸顯金主愛地位

編譯中心／綜合9日電
金正恩（右）8日在平壤體育館與女兒金主愛（音）一同觀看三八國際婦女節文藝匯演。（朝中社）
金正恩（右）8日在平壤體育館與女兒金主愛（音）一同觀看三八國際婦女節文藝匯演。（朝中社）

北韓國務委員會委員長金正恩8日在平壤體育館與夫人李雪主和女兒金主愛（音）一同觀看紀念「三八」國際婦女節文藝匯演，讚揚北韓婦女的功勞。另外，北韓突然取消下月平壤國際馬拉松賽事，但未說明原因。有分析認為，可能是美國打擊伊朗等國際局勢動盪影響。

朝中社報導，金正恩發表講話稱，女性特有的力量、才能和無比高潔的自我犧牲精神推動北韓革命更快地勝利前進。今後北韓婦女將為推動國家更加和睦、富強發揮重要作用，在北韓特色社會主義發展方面，婦女肩負的責任和作用無法被取而代之。

據韓聯社報導，值得關注的是，朝中社報導將金主愛稱作「心愛的女兒」，並發布金正恩與金主愛牽手觀看演出的圖片，凸顯強調金主愛的地位。此外，外務相崔善姬、北韓中央電視台播音員李春姬，以及金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會總務部長金與正與金正恩一道在觀禮席第一排就座，引人注目。

另據報導，在中國專營北韓旅遊的高麗旅行社（KORYO TOURS）9日在官網發布消息稱，北韓田徑協會發布通知，決定取消2026年平壤國際馬拉松賽事安排。

高麗旅行社表示，北韓田徑協會傳達稱，因幾點原因而取消賽事。對於具體理由，除了上述內容之外，無其他可提供信息。旅行社方面認為，這並非主辦方的決定，而是更上層部門作出的決定。對於參賽選手支付的訂金將根據大賽條款全額退還。

為紀念已故最高領導人金日成生日（太陽節，4月15日），北韓自1981年起每年4月舉辦平壤馬拉松大賽。但2020年1月為防控疫情封鎖國境之後，連續五年取消比賽，去年時隔六年再次辦賽。

北韓此前透過高麗旅行社招募今年的參賽選手。在北韓積極扶持旅遊業的情況下，北韓在大賽舉辦的一個月前突然取消賽事，原因何在並不明確。有觀點認為，美國打擊伊朗等國際局勢動盪可能導致北韓作出取消活動的決定。

北韓領導人金正恩攜李雪主和金主愛等觀看三八國際婦女節文藝匯演；圖為李雪主（前排左...
北韓領導人金正恩攜李雪主和金主愛等觀看三八國際婦女節文藝匯演；圖為李雪主（前排左起）、金主愛、金正恩和崔善姬等觀看演出。（朝中社）

世報陪您半世紀

金與正 金正恩 北韓

