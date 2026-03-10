我的頻道

買下舊金山北灘房 被市府要求「還原」為4間公寓

好市多貴婦面霜特價似含金箔人參 加州華人搶購

武器進口 歐洲1主因增3倍全球最大 印度占8.2%成亞洲之冠

編譯中心／綜合9日電
印度因與中國、巴基斯坦關係緊張，成為亞洲最大武器進口國；圖為在印控克什米爾Srinagar，安全人員日前實施限制措施，此前美以聯手襲擊伊朗，造成最高領袖哈米尼身亡，引發抗議活動。(路透)
瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）9日公布的報告顯示，過去5年全球武器流通量增加近10%，其中歐洲進口量更增加三倍以上。另外，在與中國和巴基斯坦關係緊張的背景下，印度成為亞洲最大武器進口國。

中央社綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）、法新社報導，根據報告，歐洲國家武器採購量激增，至少部分原因在於各國正採購武器以供應烏克蘭，以及因應來自俄羅斯的潛在威脅，正尋求提升自身的軍事能力。2021年至2025年間全球武器流通量較前一個5年增加9.2%。

由於少數大型合約的交付就可能左右單一年度的數據，因此斯德哥爾摩國際和平研究所以每五年為單位來分析趨勢。

雖然歐洲武器進口量尚未達到冷戰時期的程度，但斯德哥爾摩國際和平研究所武器轉移計畫主任喬治（Mathew George）說：「歐洲現在已成為全球最大的武器接收地區。」

他在聲明中說：「自2022年以來向烏克蘭交付武器是最顯著的因素，但大多數其他歐洲國家也已開始大幅增加武器進口，以強化軍事能力，因應被認為日益升高的俄羅斯威脅。」

歐洲國家占全球武器進口總量的33%，與前一個五年期間相比，大幅增長210%。

歐洲進口的武器中，有48%來自美國。美國在武器出口方面占據主導地位，在該期間占全球武器轉移總量的42%，高於前一個5年期間的36%。

而印度是亞洲最大武器進口國，占全球總量的8.2%，僅次於烏克蘭。斯德哥爾摩國際和平研究所說，這主要是印度「與中國和巴基斯坦關係緊張」所致。這三個亞洲擁核國之間曾多次爆發傳統衝突，包括印中邊境零星衝突，以及去年5月印巴敵對行動升級。

印度雖是全球第二大武器進口國，其進口量實際上下滑了4%，斯德哥爾摩國際和平研究所認為，部分原因是印度「自行設計與生產武器能力提升」。此外，印度也逐漸降低對傳統主要供應國俄羅斯的依賴，俄羅斯在印度武器進口中的占比，已從2011年至2015年的70%，降至2021年至2025年的40%。

巴基斯坦則躍升為全球第五大武器進口國，儘管陷入自1947年脫離印度獨立以來最嚴重的金融危機，巴基斯坦在最新5年期間的武器進口量仍暴增66%，其中80%來自中國。

日本則是另一個對中國保持警惕的亞洲國家，根據報告，日本武器進口量增加76%，成為全球第六大武器進口國，主要向美國採購。

斯德哥爾摩國際和平研究所的報告也提到，南韓是亞洲主要武器出口國之一，在全球供應國排名第九，但其武器進口在最近五年期間減少超過一半。

炸毀美軍基地? AI造假衛星圖瘋傳 助長美伊戰假訊息

比美更快受害 歐亞這些國家更仰賴中東能源 承擔最慘苦果

