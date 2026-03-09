我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

蕾哈娜住家遭槍擊 歹徒朝加州豪宅連開10槍 1嫌被捕

石油危機來勢洶洶？南韓祭油價上限 急尋避開荷莫茲海峽替代航道

編譯盧思綸／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓總統李在明9日在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議。(歐新社)
南韓總統李在明9日在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議。(歐新社)

全球重要油氣航道荷莫茲海峽持續封閉，中東主要產油國被迫減產，帶動國際油價8日飆破每桶110美元，創下4年來新高。南韓總統李在明9日要求政府為最壞情況做好準備，包括對國內燃料價格設置上限、嚴查業者串通哄抬油價等不法行為及其他預防措施。他並透露，將與戰略合作國家協調，盡速尋找不經荷莫茲海峽的替代供應線，降低中東航道風險對南韓造成的衝擊。

根據美國財經媒體CNBC，國際指標布倫特原油（Brent Crude）8日上漲23%，每桶勁揚21.56美元，報114.25美元。國際油價上次站上每桶100美元，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭之後。

李在明9日上午在青瓦台就中東局勢召開緊急經濟會議，他表示，中東後續情勢發展難以預測，政府必須針對最壞情況，提前擬定能源應對方案。

李在明要求，針對近來飆漲的汽油、柴油等油品，應盡快設下價格上限，並強力執行。他下令嚴查煉油業者和加油站是否聯手抬價、囤油不賣或大量囤貨牟利，並強調一旦違法，必須重罰。

面對金融與外匯市場波動擴大的可能性，李在明要求政府與韓國央行預作準備，必要時可積極擴大現有100兆韓元規模的市場穩定方案，並提前準備追加措施。

世報陪您半世紀

烏克蘭 俄羅斯 南韓

上一則

CNN：伊朗新任領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

下一則

雪地搜救英雄聖伯納犬 「華麗轉身」變療傷大師

延伸閱讀

油價狂漲30% 又急拉上攻120美元 更多中東產油國減產

油價狂漲30% 又急拉上攻120美元 更多中東產油國減產
油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應

油價月底直衝每桶150美元？引爆通膨連鎖效應
國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價

國際油價飆破每桶100美元 川普：這只是極小的代價
美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

美伊戰火推升油價飆破110美元 美股道瓊期指重挫800點

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整