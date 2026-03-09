日部署「反擊能力」導彈 射程可達中國東岸、幾覆蓋朝鮮半島

日本 陸上自衛隊8日首次把可執行「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）的長射程導彈發射與瞄準裝置，運入熊本市健軍駐地，並計畫於本月內完成部署。過去日本長期奉行僅在遭受攻擊時行使最小限度防衛力的「專守防衛」原則，此次部署被視為日本安全保障政策的重大轉變。

此次部署的武器為日本研製的「12式地對艦導彈」性能提升型，射程約1000公里，從九州可覆蓋中國東部沿岸及朝鮮半島大部分地區。日本政府表示，若判定敵方已著手攻擊，在尚未遭受損害前就可發射。如果判斷失誤，則存在成為國際法禁止的「先發制人攻擊」的風險。

相關裝備7日晚從靜岡縣陸自富士駐屯地運出。消息人士透露，導彈本體仍存放於其他自衛隊基地的彈藥庫，預計月底完成整體部署。12式性能提升型最初計畫2027年3月開始部署，但提前了一年。

除改良型12式導彈外，日本亦計畫引入包括美製「戰斧」巡航導彈及挪威製JSM巡航導彈等多款遠程武器。

然而，熊本地方政府及部分居民批評防衛省在部署前未充分說明，也未舉行居民說明會，引發地方社會關注與不滿。日本政府則表示，在中國於日本西南諸島周邊活動增加及朝鮮頻繁試射導彈的背景下，提升反擊能力屬必要防衛措施。