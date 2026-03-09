我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機器人陪看房 AI搶房產經紀人飯碗？

CNN：伊朗新領袖受傷藏身「不想治國只想活下去」

日部署「反擊能力」導彈 射程可達中國東岸、幾覆蓋朝鮮半島

編譯中心／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00

日本陸上自衛隊8日首次把可執行「反擊能力」（對敵基地攻擊能力）的長射程導彈發射與瞄準裝置，運入熊本市健軍駐地，並計畫於本月內完成部署。過去日本長期奉行僅在遭受攻擊時行使最小限度防衛力的「專守防衛」原則，此次部署被視為日本安全保障政策的重大轉變。

此次部署的武器為日本研製的「12式地對艦導彈」性能提升型，射程約1000公里，從九州可覆蓋中國東部沿岸及朝鮮半島大部分地區。日本政府表示，若判定敵方已著手攻擊，在尚未遭受損害前就可發射。如果判斷失誤，則存在成為國際法禁止的「先發制人攻擊」的風險。

相關裝備7日晚從靜岡縣陸自富士駐屯地運出。消息人士透露，導彈本體仍存放於其他自衛隊基地的彈藥庫，預計月底完成整體部署。12式性能提升型最初計畫2027年3月開始部署，但提前了一年。

除改良型12式導彈外，日本亦計畫引入包括美製「戰斧」巡航導彈及挪威製JSM巡航導彈等多款遠程武器。

然而，熊本地方政府及部分居民批評防衛省在部署前未充分說明，也未舉行居民說明會，引發地方社會關注與不滿。日本政府則表示，在中國於日本西南諸島周邊活動增加及朝鮮頻繁試射導彈的背景下，提升反擊能力屬必要防衛措施。

世報陪您半世紀

日本

上一則

屢次逃過暗殺…伊朗指揮官被疑內鬼 行蹤成謎傳遭處決

下一則

打擊委內瑞拉、古巴 川普驅逐後院北京勢力

延伸閱讀

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者
戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰

戰事耗彈燒錢 美籌軍費補彈藥庫存、伊朗改打無人機消耗戰
川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口

川普分心打伊戰 日韓等亞洲盟友憂印太防禦缺口
空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

空襲伊朗成美國新武器驗證場 新型PrSM首度實戰…特色曝光

熱門新聞

阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
美國和以色列3日發動空襲，炸毀伊朗德黑蘭一個警察局。 路透

伊朗開啟「馬賽克防禦」跟美國打生存戰 看誰能抗壓更久

2026-03-07 10:28
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框

回顧來時路／12歲劉美賢+15歲谷愛凌 同框
公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」

公民回美被拒登機 影帝之子滯留海外「需要綠卡」
港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休

港媒：前中國外長秦剛貶為副部級 提早退休
冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽

冬奧金牌劉美賢 老爸劉俊曝她有3個媽媽
耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整

耿爽不爽？秦剛退休…港媒分析中國兩會外交高層調整