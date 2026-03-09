「要求大喊喜歡為DJ口交」 米其林餐廳Noma主廚傳霸凌員工

哥本哈根noma餐廳。（路透資料照片）

曾多次被評為世界最佳餐廳的丹麥米其林三星餐廳「Noma」，其創辦人兼主廚雷哲皮（René Redzepi） 陷入欺凌員工爭議。紐約時報7日引述數十名前員工指控，稱雷哲皮多年來在廚房內以拳打、羞辱及威嚇等方式對待員工，造成身心創傷。雷哲皮在報導刊出前發表聲明，承認過去行為曾傷害同事，並表示已接受治療以控制情緒，並努力改變。

報導訪問了35名曾於2009年至2017年間在Noma工作的前員工，他們指雷哲皮曾毆打同事胸口或臉部、把人推撞牆壁，甚至用廚房器具戳刺員工，並以羞辱、恐嚇及嘲笑方式施壓。有員工稱，在Noma工作「像上戰場」，為避免報復或影響職業發展，多數人選擇沉默。

2014年2月晚上，因副主廚在備餐時播放雷哲皮不喜歡的電子音樂，雷哲皮喝令約40名廚師跟他走到寒冷的戶外，當眾羞辱該副主廚，還一拳打向其肋骨，要求該副主廚大聲自稱喜歡為DJ口交，否則在場所有人都不得返回廚房。

Noma自2004年成立後，以野外採集食材、發酵技術及高度創意料理改變高級餐飲界，並多次登上「世界50最佳餐廳」榜首。然而其高強度工作文化和長期依賴無薪實習生亦備受批評。2023年雷哲皮宣布餐廳將轉型為以研究、產品開發和全球快閃餐廳為主的餐飲實驗平台。

Noma 本月11日將在美國洛杉磯 舉行每人約1500美元的快閃晚宴，再次引發外界對其過往勞動文化的討論。部分前員工表示，雷哲皮雖聲稱已改變，但從未完全承認過去暴力行為的嚴重性，他們站出來發聲，是希望揭示全球頂級餐廳背後長期存在的廚房霸凌文化。