我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經典賽／11安破紀錄8盜 中華隊7局14：0勝捷克開胡

友軍誤擊？科威特F/A-18擊落美F-15E 飛行員跳傘畫面曝光

北韓第3處神祕鈾濃縮設施曝光 南韓估平壤可製20枚核彈

編譯中心／綜合6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
南韓統一部6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施；圖為北韓領導人金正恩日前在平壤視察人民軍狙擊手射擊比賽。(朝中社)
南韓統一部6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施；圖為北韓領導人金正恩日前在平壤視察人民軍狙擊手射擊比賽。(朝中社)

南韓統一部長官鄭東泳6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施。除政府和國際原子能機構（IAEA）此前證實的寧邊和降仙外，鄭東泳此次提及龜城為第三個鈾濃縮設施所在地，引發關注。

韓聯社報導，鄭東泳強調，使北韓中斷核能力升級是當務之急，並援引IAEA總干事拉斐爾．馬裡亞諾．格羅西本月初在IAEA理事會上的講話，對朝核問題的嚴重性表示憂慮。

鄭東泳指出，格羅西在報告中稱，美國攻擊的伊朗鈾濃縮設施的鈾濃縮度為60%，而北韓寧邊、龜城、降仙的設施產出濃縮度為90%的武器級鈾，而且北韓近期還在寧邊增設一處類似設施。他還表示，據推測，包括去年提取的16公斤在內，北韓過去30年間經六個周期共提取約100公斤鈽，可用來製造約20枚核彈。

值得關注的是，南韓政府至今證實的北韓鈾濃縮設施所在地僅有寧邊和降仙兩處。國內外研究人員和專門機構曾不時提及龜城為北韓核設施所在地，但政府高級官員在公開場合提及此地較為罕見。鄭東泳在援引格羅西講話時提到上述三處，但格羅西的實際報告中僅提及寧邊和降仙兩處。

另外，南韓統一部同日向國會外交統一委員會提交工作報告，表示將積極推進朝鮮半島「和平宣言」，並以此為基礎，研議締結和平協定等建構朝鮮半島和平機制的相關事宜。

南韓統一部說明，「和平宣言」將是由南韓與簽署停戰協定的相關國家共同參與，以表明結束戰爭意願的政治性宣言，與文在寅政府時期推動的「終戰宣言」性質類似。當時文在寅政府曾積極推進發表終戰宣言，但2019年2月河內「川金會」破局後，因北韓態度轉趨冷淡，最終未能取得實質進展。

世報陪您半世紀

文在寅 南韓 北韓

上一則

啟動伊朗地面作戰？第82空降師精銳傘兵取消演習 可能派往中東

下一則

普亭通話伊朗再悼喪生政要、平民 與海灣國家密切合作

延伸閱讀

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬
南韓改稱脫北者為「北鄉民」 官方翻譯出爐 受憲法保護

南韓改稱脫北者為「北鄉民」 官方翻譯出爐 受憲法保護
首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者

首爾證實了：伊朗戰事升溫 美軍商談調動駐韓武器 包括愛國者
美副總統范斯：美若攻擊伊朗 絕不會陷入持久戰

美副總統范斯：美若攻擊伊朗 絕不會陷入持久戰

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
CNN分析最新衛星影像指出，伊朗正試圖透過摧毀阿拉伯半島多處關鍵軍事基地的薩德系統雷達，以削弱當地防空能力。資料照片。（路透）

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

2026-03-06 07:10
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀

伊朗空襲成功？最新衛星影像顯示 美軍5億美元薩德雷達恐遭摧毀
北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行

北京出手… 荷莫茲海峽中國貨輪 伊朗放行
花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀

花20元在亞馬遜買的太陽能裝飾燈起火 整棟房子燒毀
深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力

深圳男劇烈行房致女友黃體破裂險喪命 醫訓誡：不用那麼大力
房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格

房價太貴 年薪20萬元也符合補助資格