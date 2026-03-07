北韓第3處神祕鈾濃縮設施曝光 南韓估平壤可製20枚核彈

南韓統一部6日指出，北韓正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施；圖為北韓領導人金正恩日前在平壤視察人民軍狙擊手射擊比賽。(朝中社)

南韓 統一部長官鄭東泳6日指出，北韓 正在運行位於寧邊、龜城、降仙三處的鈾濃縮設施。除政府和國際原子能機構（IAEA）此前證實的寧邊和降仙外，鄭東泳此次提及龜城為第三個鈾濃縮設施所在地，引發關注。

韓聯社報導，鄭東泳強調，使北韓中斷核能力升級是當務之急，並援引IAEA總干事拉斐爾．馬裡亞諾．格羅西本月初在IAEA理事會上的講話，對朝核問題的嚴重性表示憂慮。

鄭東泳指出，格羅西在報告中稱，美國攻擊的伊朗鈾濃縮設施的鈾濃縮度為60%，而北韓寧邊、龜城、降仙的設施產出濃縮度為90%的武器級鈾，而且北韓近期還在寧邊增設一處類似設施。他還表示，據推測，包括去年提取的16公斤在內，北韓過去30年間經六個周期共提取約100公斤鈽，可用來製造約20枚核彈。

值得關注的是，南韓政府至今證實的北韓鈾濃縮設施所在地僅有寧邊和降仙兩處。國內外研究人員和專門機構曾不時提及龜城為北韓核設施所在地，但政府高級官員在公開場合提及此地較為罕見。鄭東泳在援引格羅西講話時提到上述三處，但格羅西的實際報告中僅提及寧邊和降仙兩處。

另外，南韓統一部同日向國會外交統一委員會提交工作報告，表示將積極推進朝鮮半島「和平宣言」，並以此為基礎，研議締結和平協定等建構朝鮮半島和平機制的相關事宜。

南韓統一部說明，「和平宣言」將是由南韓與簽署停戰協定的相關國家共同參與，以表明結束戰爭意願的政治性宣言，與文在寅 政府時期推動的「終戰宣言」性質類似。當時文在寅政府曾積極推進發表終戰宣言，但2019年2月河內「川金會」破局後，因北韓態度轉趨冷淡，最終未能取得實質進展。