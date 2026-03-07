印尼未滿16歲「禁用社媒」分階段實施 開非西方國家先例

印尼 政府6日宣布，考量到兒童面臨的網路色情、霸凌、詐騙及上網成癮威脅，28日起分階段禁止未滿16歲者使用社群媒體 ，成為首個採取這類措施的非西方國家。

中央社引述法新社和日經亞洲報導，印尼通訊與數位部長穆迪雅（Meutya Hafid）透過聲明表示：「高風險平台上屬於16歲以下兒童的帳號將開始遭到停用，從YouTube、TikTok、臉書（Facebook）、Instagram、Threads、X、Bigo Live和Roblox開始。」

她補充說：「政府如今介入，家長便不必再單獨對抗善於演算法的巨擘公司。」

澳洲去年12月已要求TikTok、YouTube、Snapchat等平台移除16歲以下用戶帳號。法國、丹麥、希臘和西班牙也不斷推動歐洲聯盟（EU）採取類似行動，歐盟 的1個專家小組本週已開始研議。印度同樣正在考慮祭出青少年社群媒體禁令。

穆迪雅指出，政府理解新規一開始可能會為印尼用戶帶來一些不便，但「在數位緊急狀況下，這是政府必須採取的最佳步驟」。

她表示，禁令將分階段實施，「直到所有平台履行其合規義務為止」。