金正恩展海上核戰力 分析：美若斬首恐導致1億人陪葬

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

南韓改稱脫北者為「北鄉民」 官方翻譯出爐 受憲法保護

編譯中心／綜合5日電
南韓統一部5日表示，目前正階段實施將「脫北者」用語改為「北鄉民」，並正式將英文翻譯定為North Korean-born citizens（北韓出生公民），強調他們是受到南韓憲法與法律保護的平等公民。

中央社引述韓聯社報導，統一部5日說明，North Korean-born citizens明確將對象限定為「在北韓出生的人」。目前「脫北者（脫北民）」英文翻譯，多使用著重於「逃離」、「脫離」、「保護」概念的表述，例如Defectors（投奔者、叛逃者）、Refugees（難民）、Escapees（逃離者）等。

不過統一部在去年年底向總統進行業務報告時表示，將逐步以「北鄉民」取代「脫北者」，並從今年起在文件與發表中開始使用該用語。

韓媒Newsis5日也報導，在「北鄉民」的英文表述中明確使用citizens（公民）一詞，是為了強調他們是依據南韓憲法與法律受到保護的平等公民，並凸顯即使居住在南韓以外的第三國，其公民身分仍然維持。

目前南韓的「北韓離脫居民保護及定居支援法」規定，在軍事分界線以北地區（北韓）擁有住所、直系親屬、配偶或工作等，在生活之後離開北韓且未取得外國國籍者，定義為「北韓離脫居民」。目前一般將「北韓離脫居民」簡稱為「脫北者（脫北民）」。

南韓 北韓

