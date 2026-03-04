我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多胡蘿蔔蛋糕重磅回歸 粉絲給滿分：超級好吃

憂AI取代 華人積極開拓副業成「生存保命符」

替中國監控旅英香港異議人士 兩名男子倫敦受審

中央社4日綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
袁松彪資料照。(路透)
袁松彪資料照。(路透)

兩名男子遭英國檢方指控代表香港有關當局並最終代表中國，監控旅居英國的香港知名民主派異議人士，兩人今天在倫敦受審。

香港在1997年回歸中國之前，曾受英國統治長達156年。自2019年香港爆發有時暴力的民主抗爭運動後，中英雙方因全面性的國安鎮壓行動而日益緊張。

65歲的袁松彪（Chung Biu Yuen）與38歲的衞志良（Chi Leung Wai）均持有中、英雙重國籍，他們否認曾於2023年12月到2024年5月間協助外交情報機關，以及曾於5月1日強闖一處住宅地址進行「外國干預」的指控。

檢察官艾特金森（Duncan Atkinson）在倫敦老貝里（Old Bailey）法院上表示，這兩名男子受命「代表香港特別行政區政府，進而代表中華人民共和國」，執行「影子警察行動」。

艾特金森指出，這些行動包括鎖定現居英國的異議人士，香港政府對他們懸賞100萬港幣（約新台幣411萬元），獎勵提供線索協助找到或逮捕他們的人。

艾特金森說：「袁先生與衞先生互傳的手機訊息顯示，針對民主運動人士羅冠聰的監視行動，自2021年起就一直持續進行。」

袁松彪是退休的香港警官，任職於香港駐倫敦經濟貿易辦事處。艾特金森說，衞志良曾任英國邊境檢查署人員，並在倫敦市警局擔任義務兼職警員。

陪審團看到袁、衞與其他人之間的大量訊息，檢方表示，這些訊息顯示他們曾討論針對社運人士的計畫，並稱這些人為「蟑螂」。

艾特金森說，袁松彪傳給衞志良的一則訊息，要求他在一個活動上監視一名英國政治人士，並「特別留意政府官員或英國國會議員與地方議員」。

艾特金森指出，一名前香港高級警官傳出的訊息，則要求提供關於保守黨前黨魁、知名北京批評者史密斯（Iain Duncan Smith）的資訊。

艾特金森表示，兩人也遭控代表駐倫敦香港經貿辦蒐集鄺文琪（Monica Kwong）的情資，鄺文琪遭雇主鄒田甜指控詐欺後，於2023年12月離開香港。

衞志良也遭控濫用邊境檢查署職權，進入內政部電腦系統。

中國駐倫敦大使館指控英國捏造對這兩人的指控，並表示英國無權干涉香港事務。

世報陪您半世紀

上一則

伊朗秘密向美國求和？紐時：反倒讓川普遇一難題

延伸閱讀

英國再爆共諜案 執政黨工黨籍議員間接證實配偶被捕

英國再爆共諜案 執政黨工黨籍議員間接證實配偶被捕
英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切

英國再爆共諜疑雲 英官員：已向中方表達強烈關切
英警依國安法逮捕3男 涉嫌為中國從事間諜活動

英警依國安法逮捕3男 涉嫌為中國從事間諜活動
3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

3華人涉信用卡詐騙 1男被控487項罪

熱門新聞

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國與以色列聯手對伊朗發動軍事行動，具新華社背景的新媒體「牛彈琴」分析，中東大戰開始，這場戰爭可能帶來三大可怕後果：對伊朗的毀滅性打擊、區域與全球安全動盪、美國恐陷入長期軍事泥潭。（新華社）

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

2026-03-01 06:10
阿聯第七大城富查伊拉工業區石油設備遇襲爆炸後陷入大火。(美聯社)

沒參戰卻成最大苦主 中東這國被伊朗攻擊比以色列還慘

2026-03-03 20:59
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗一波波的無人機攻勢，已對美國及波斯灣盟國造成防空壓力，武器庫存快速消耗。示意圖（路透）

伊朗以2萬美元一架的無人機 消耗敵方400萬元愛國者飛彈

2026-03-03 12:01
伊朗首都德黑蘭市中心3日遭空襲冒出濃煙。歐新社

正要選新任最高領袖 伊朗「專家會議」大樓遭炸毀

2026-03-03 10:06

超人氣

更多 >
加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣

加州這座長壽小鎮 居民都堅持的5個習慣
這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請

這項稅收抵免 國稅局：20％具資格者未申請
伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系

伊朗新領袖 哈米尼次子接任 更為強硬派系
網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用

網傳舊版美元將變「廢紙」 銀行業者：仍可正常使用
美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成

美軍預告很快取得伊朗完整制空權 稱伊飛彈發射量減逾8成