向國際慣例看齊 越南新版破產法助「殭屍企業」復活

對越南瀕死企業而言，下一步通常是債務違約，但越南最新修訂的破產法，可能讓這些「殭屍企業」復活。

越南為了躋身為國際金融中心，正採取各種行動向國際慣例看齊，翻修破產法是最新舉動。修訂版「重整與破產法」已在3月1日生效，此法明文規定，以協助挽救財務困頓企業為優先，而不是任其倒閉。在一家公司提出重整聲請後，法院可在數日內指派資產清算人，並發布資產凍結令，防止債權人沒收資產。該法立意是讓「資產價值最大化」，這給企業時間在資產變得一文不值前脫售，藉此強化財務，為可能的浴火重生鋪路。

對照下，以往規劃法院允許的重整，可能費時200天，但若等到那時候，大多數債務人早已承受嚴重的財務壓力。若在巨大壓力下被迫火速賤售資產，更難挽救資產價值。

越南新破產法上路後，財務脆弱企業走上這條不歸路的機率隨之降低。一般會將那些獲利不足以支付債務利息的脆弱公司，稱為「殭屍企業」。

律師事務所ACSV律師阮明（音譯）受訪時說表示，修訂後的新破產法提供保護，給正從暫時清算困境復元的公司喘息空間，今後「重整成功的機率更高」。

新法也准予暫時性的稅務寬減、社會保險與有息貸款。法律專家指出，這種「界定明確的穩定期」，賦予企業空間「與債權人磋商，進而在司法監督下擬定重整計畫」。這類計畫除了脫售企業部門或其他資產之外，也可能包含協商債務減免、償債延緩或債權轉換為股權，以利取得財務緩衝，進而有能力償債，讓營運重返軌道。專家說，新破產法的一大創新在於側重以重整作為最終結果，解決長久來對舊法明訂的破產重整程序過於「繁重」的批評。

根據修訂後的新破產法，越南也可能與外國法院在某些方面（例如清算某債務人的資產）合作，前提是不危及國家安全或國內債權人利益。

統計局說，越南去年共11.4萬家企業暫停營運，比2024年增加14%。隨著經濟愈來愈複雜，河內當局必須在成長目標與債務違約風險升高之間，取得平衡。