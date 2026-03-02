炒房不如炒股？李在明「低於市價」求售名下公寓

我的頻道

編譯林文彬／綜合1日電
南韓政府推行一連串「房市正常化」政策，圖為從南韓首爾塔視角，可以看到市區的公寓大樓。（路透資料照片） 路透通訊社
南韓政府推行一連串「房市正常化」政策，圖為從南韓首爾塔視角，可以看到市區的公寓大樓。（路透資料照片） 路透通訊社

南韓打房先打到總統？南韓總統府表示，總統李在明及第一夫人金惠景已透過不動產仲介公司，開始兜售名下位於京畿道城南市盆唐區的公寓，藉此展現穩定房市的承諾。這座公寓賣價已證實為29億韓元（約201萬美元），低於當前市價。

李在明和金惠景1998年以3.6億韓元買下這座164平方公尺的獨戶公寓，至今已擁有這座公寓近30年。根據朝鮮日報調查，李在明在鄰近不動產仲介公司以29億韓元兜售這座房地產，略低於目前31億至32億韓元的開價。

朝鮮日報報導，這座公寓目前由一名房客居住，李在明開始兜售後買家旋即出現，預計很快就會簽約。

總統府消息人士說：「李在明總統決定尋找買家，似乎是因為認為繼續擁有這座公寓較不利…他似乎認為把出售房屋的收入拿來投資指數股票型基金（ETF）或其他金融投資，創造的經濟效益較大。」

南韓政府近日推行一連串「房市正常化」政策，不僅資本利得稅加重措施預計於今年5月上路，另外，新屋主在購房後頭2年，必須實際居住，限制「全租投資」（槓桿買房）的情況，李在明率先以低於市值的價格，將自己名下不動產掛牌出售，起到政策示範作用。 

青瓦台發言人姜由楨說明：「這原本是以入住為目的購買的住宅，但總統為了展現房市正常化的決心，決定將其出售。」

首爾的房價持續居高不下，衝擊總統李在明的支持率，因為湧入首爾尋找工作的年輕人抱怨沒有能力在首爾安居。南韓不動產委員會（REB）指出，首爾的公寓價格已連52周上漲。儘管歷任政府都曾試圖透過收緊貸款規則來打房，但房價依舊攀高。

反觀南韓股市2月連破兩道重要關口，2月25日衝破6000點大關，距離站上5000點僅相隔一個月，而且股市總市值也超越法國，成為全球第九大市場。Kospi指數今年來已上漲49.69%，延續去年76%的漲勢。

南韓總統李在明正在兜售名下一座公寓。（歐新社）
南韓總統李在明正在兜售名下一座公寓。（歐新社）

南韓 李在明

