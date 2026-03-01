我的頻道

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

才錯過停靠站 米蘭電車出軌撞大樓釀2死38傷

編譯周辰陽／綜合28日電
義大利米蘭27日發生9號線地面電車出軌事故，受損車輛停在路中央，一具遺體以布單覆蓋在一旁，救援與警方人員在現場處理善後。（美聯社）
義大利米蘭正舉行時裝周，並準備迎接即將登場的帕拉林匹克運動會，市中心日前卻發生地面電車出軌事故，隨後撞上一棟建築，造成2人死亡、至少38人受傷。

美聯社與法新社報導，這裡事故發生在市中心的維托里奧．威尼托大道（Vittorio Veneto avenue）沿線。出事的黃白色電車長25公尺，可容納66人，事後橫跨道路。目擊者指出，該車先撞上一棵樹，隨後撞破一家餐廳的窗戶。

目前尚不清楚事發時是否超過電車每小時50公里的速限，但根據媒體播出的事故影像，這列地面電車當時高速行駛，卻在一處供另一條路線使用的轉轍軌道突然偏轉，偏離既定行駛方向，在轉彎時向一側傾斜、幾乎側翻，隨後猛然向另一側擺動，最終撞上建築物才停下。畫面中可見電車呼嘯而過時，一名外送員從自行車上跳開，另一名路人也迅速閃身躲避。

米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）指出，其中一名死者是在電車出軌時遭撞擊身亡，另一名為車上乘客，其餘傷者均無生命危險。他並透露，一名死者為60多歲的義大利人，另一名為塞內加爾男子，在送醫途中不治。

薩拉表示，出事車輛為新車，司機具有多年經驗，但當時上班僅一小時，疑似未啟動轉轍器切換軌道，使列車未能保持直行，且在事故發生前曾錯過上一個停靠站。他強調：「看起來不像是技術問題，而是與司機有關。」

數十輛救護車、消防車與警車趕赴現場，急救人員為乘客披上保溫毯並協助撤離。一名乘客向安莎通訊社表示，自己原本坐著，起初以為是地震，隨後與其他乘客一起摔到地上，「太可怕了。」

當地媒體報導，司機傷勢不重，目前在醫院接受治療，並透露事發前曾「感到身體不適」。米蘭公共交通公司ATM表示，正與檢察官合作，「以精確釐清事故的原因與經過。」

義大利米蘭27日發生9號線地面電車出軌事故，一輛電車出軌並撞上一棟建築物，造成兩人喪生，至少38人受傷。（歐新社）

美以空襲伊朗 中東領空幾淨空 數十萬旅客滯留

新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
伊朗德黑蘭在爆炸後升起濃煙。(路透)

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

2026-02-28 12:32
圖為伊朗最高領袖哈米尼2月1日在首都德黑蘭1場會議中發表演說。(路透) 路透通訊社

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

2026-02-28 16:27
伊朗最高領袖哈米尼。(路透)

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

2026-02-28 20:47
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22

