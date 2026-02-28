南韓封鎖Google高精準地圖20年 美施壓後終於放行

我的頻道

編譯中心／綜合27日電
南韓政府27日決議准許Google申請的1：5000比例尺高精準地圖海外輸出案，前提是必須嚴格遵守安全條件，包含須對軍事設施進行遮蔽處理、限制精準座標顯示等。在美方的施壓下，此舉結束Google長達二十年的屢遭拒絕記錄，為Google進入南韓市場掃清障礙。

中央社報導，目前Google地圖在南韓僅公開1：25000比例尺的地圖資料，在南韓必須使用NAVER Maps、Kakao Map才會較為方便使用，預料此舉將對這兩家本土公司造成衝擊。

由南韓國土交通部、科學技術資訊通信部、外交部、統一部、國防部、行政安全部、產業通商部、國家情報院及民間委員等組成的協議組織，27日發布共同新聞稿，宣布在幾個前提條件下，核准Google的1：5000高精準地圖。

在影像安全處理部分，在Google Maps全球服務中，南韓境內衛星與航空影像須使用依相關法令完成安全處理的影像，並對歷史影像與街景中軍事與保安設施進行遮蔽處理；座標顯示部分，在全球服務中移除或限制顯示南韓境內精確座標資訊。

在使用國內伺服器部分，由Google在南韓的合作企業於國內伺服器處理原始資料，在經政府審查確認後，僅輸出必要的資料，包括導航所需的基本地圖與交通網資料，至於等高線等敏感數據不在輸出範圍內。

資安事故應對方面，Google須建立資安事故預防與應對機制，並設置可緊急應變的技術措施，同時指定常駐南韓的負責人。

此外，在條件履行管理方面，南韓政府確認各項條件後，Google才可實際輸出資料，若持續或重大違反條件，將中止或撤回許可。

南韓政府評估，以上各項措施可有效避免軍事設施曝光與座標顯示等國安風險。且此次決定有助於促進外國觀光與地圖服務等相關經濟與技術發展，但同時須審慎評估對國內空間資訊產業的影響。

南韓政府也同時建議Google提出共生方案，促進南韓空間資訊與AI等相關產業發展，為國家均衡成長作出貢獻。

路透報導，南韓是少數幾個Google地圖無法正常運作的國家之一。南韓曾於2007年和2016年以國家安全為由拒絕Google的請求，理由是詳細的地圖數據可能會洩露南韓敏感的軍事和安全設施，南韓在技術上仍與朝鮮處於敵對狀態。

南韓 Google 觀光

