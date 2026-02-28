我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年薪近8萬元 才能負擔加州基本開銷

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

抵抗川普搶奪格島聲望大漲 丹麥總理宣布大選提前

編譯中心／綜合27日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
丹麥總理佛瑞德里克森宣布，將提前於3月舉行國會選舉。(美聯社)
丹麥總理佛瑞德里克森宣布，將提前於3月舉行國會選舉。(美聯社)

丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）26日宣布，將提前於3月舉行國會選舉。佛瑞德里克森內閣原本民調低落，但在她挺身對抗美國總統川普欲染指格陵蘭後顯著回升。最新民調顯示，社會民主黨可望獲得22%的選票，在左派陣營裡幾乎是最大對手社會人民黨（SF）的兩倍。

政治新聞網POLITICO報導，佛瑞德里克森在國會全院會議對議員們說：「我已建請國王3月24日舉行選舉。」這屆國會尚有半年多任期，原本時程是10月31日前舉行選舉。

佛瑞德里克森沒回答若提前選舉失利，會否卸任目前執政的社會民主黨（Social Democrats）黨魁。社會民主黨在去年12月的全國市政選舉重挫，但由於佛瑞德里克森在川普揚言拿下格陵蘭時強力捍衛丹麥主權，社會民主黨的民調支持率已回升。

佛瑞德里克森目前與中間派的自由黨（Venstre）、中間黨（Moderat）組聯合內閣，但其黨內許多進步派支持者呼籲應與左翼政黨合作。國內議題方面，社會民主黨因對日益嚴重的住房危機回應乏力及被認為在政策上向右傾而遭抨擊。

佛瑞德里克森也沒明講若在提前改選勝出將與誰組閣，只說「可以想像再次與中間派合作，也可與左派結盟」。

紐約時報指出，雖然川普目前對取得格陵蘭的立場稍有軟化，也排除動用武力，但佛瑞德里克森在談話裡仍暗示至少川普任內，美國可能威脅丹麥的安全與穩定。

她在國會發表談話時說：「誠如大家所知，關於格陵蘭的衝突尚未結束。」還說丹麥必須繼續重新武裝，以因應「來自東方的俄羅斯戰爭機器、來自西方的威脅，以及來自南方的恐怖主義風險」。

2019年出任總理的佛瑞德里克森並未直接點名川普，但她多次提及丹麥面臨的安全威脅，也直言「我們必須界定與美國的關係」紐時認為，佛瑞德里克森的考驗在於對抗川普贏得的聲譽能否轉化為政治紅利。

專家表示，現在宣布選舉對佛瑞德里克森和她的社會民主黨有利。在格陵蘭危機之前，她的民調落後，去年底社會民主黨在市政選舉時百年來首次失去首都哥本哈根，部分原因是選民對她們在移民議題上的強硬作法感到憂慮。

然而川普在今年1月成功推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後再次揚言奪取格陵蘭。丹麥國際研究院（Danish Institute for International Studies）研究員歐里森（Mikkel Runge Olesen）表示，許多人認為佛瑞德里克森處理這場危機得當。

歐里森說：「她本來就得在今年宣布選舉，那何不趁丹麥人民還記得她挺身對抗川普的現在呢？」

世報陪您半世紀

川普 民主黨 丹麥

上一則

工黨百年鐵票區失守 英首相施凱爾現「任期內最大危機」

下一則

南韓封鎖Google高精準地圖20年 美施壓後終於放行

延伸閱讀

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售

紐時：避免川習會告吹 川普政府擱置130億元對台軍售
拖延關稅退款戰 川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理

拖延關稅退款戰 川普政府阻企業討錢 申請延後4個月審理
川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌

川普盟友買下華納兄弟 旗下CNN主播群恐洗牌
川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

川普稱古巴沒錢了 美國最終可能「友善接管」

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26
新加坡去年總生育率下滑至0.87，再創歷史新低。 美聯社

新加坡生育率僅0.87再探底 亞洲四國都超不想生

2026-02-27 11:03
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18

超人氣

更多 >
劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義

劉美賢之父「最窮的律師」：放養的冠軍 不被成績定義
河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離

河北男花32萬娶妻 她拒同房也不脫內褲 法院卻不准離
State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元

State Farm全美大撒50億紅利 每輛車可領100元
Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法

Lycamobile成破口 華人帳戶被盜 知情者詳解手法
「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋

「嘴角水泡」以為火氣大 陝西30歲女當晚腦死 全網炸鍋