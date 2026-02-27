全球工時 不丹1周54小時最長 這國家1周35小時居歐洲之冠

全球工時排行榜，曾登上「幸福國家」的不丹每周工時長達54.49小時，是全球工時最長國家；圖為去年11月在不丹舉行的2025年全球和平祈禱會。(路透)

瑞士 每周工時接近35小時，居歐洲之冠，而在全球最短工時排行榜中名列第46位。據研究，工時較短的國家，其居民往往也最感幸福。在荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國 ，平均每周工時均低於30小時。而亞洲國家工時偏長，曾經登上「幸福國家」的不丹 每周工時長達54.49小時，成為全球工時最長國家。

中央社報導，根據國際勞工組織（ILO）與經濟合作暨發展組織（OECD）本周公布的最新數據，全球平均每周工時大致落在不到40小時至接近50小時之間。在工時最短的前十個國家中，有7個位於歐洲。瑞士的平均工時約35小時，位居全球第46名。

研究指出，高收入國家普遍採取較短工時制度，部分甚至推行每周4天工作制。荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國的平均每周工時皆低於30小時，而較短工時也與更高的幸福感呈現正相關。

世界人口綜述組織（World Population Review）分析，這些低工時國家「通常提供較優渥的加班補償、更有利於勞工的規範，以及更完善的育嬰假制度」。相較之下，「勤奮型國家」的勞動保障較弱，人民滿意度也相對偏低。

根據ILO STAT 2025資料，工時最長的國家多半仍處於經濟發展階段。不丹每周工時長達54.49小時，位居WPR工時榜榜首，成為全球工時最長國家。然而值得一提的是，不丹也曾經出現在「幸福國家」的名單上。

台灣在這份工時最長排行榜中，以每周39.06小時排第37名，美國以38.94小時緊追在台灣之後。南韓則以36.75小時排42名。

印度以42.97小時排第14，中國以42.54小時排16名，越南以41.87小時排17，接著是泰國的41.46小時。

工時較短的國家多數在歐洲，例如歐洲最大經濟體德國，失業率相對偏低。軟體開發、電機與機械工程、醫療與資訊科技人才仍具就業機會。

報導指出，儘管瑞士工時不算短，但根據瑞士聯邦政府資料，每天跨境到瑞士工作的鄰國勞工仍高達40萬人，其中法國籍占58%，義大利籍占23%，德國籍為16%。

從義大利跨境到瑞士工作的台灣僑民林淑真表示，瑞士是全球薪資最高的國家之一，即使生活成本昂貴，扣除基本開銷後的淨收入仍普遍優於多數歐洲國家，這對跨境工作者具有強大吸引力。