我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中續清洗軍隊 人大罷免5上將 但沒包括張又俠、劉振立

支付公司Block裁員4000人 前推特執行長：AI效率更高

全球工時 不丹1周54小時最長 這國家1周35小時居歐洲之冠

編譯中心／綜合26日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
全球工時排行榜，曾登上「幸福國家」的不丹每周工時長達54.49小時，是全球工時最長國家；圖為去年11月在不丹舉行的2025年全球和平祈禱會。(路透)
全球工時排行榜，曾登上「幸福國家」的不丹每周工時長達54.49小時，是全球工時最長國家；圖為去年11月在不丹舉行的2025年全球和平祈禱會。(路透)

瑞士每周工時接近35小時，居歐洲之冠，而在全球最短工時排行榜中名列第46位。據研究，工時較短的國家，其居民往往也最感幸福。在荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國，平均每周工時均低於30小時。而亞洲國家工時偏長，曾經登上「幸福國家」的不丹每周工時長達54.49小時，成為全球工時最長國家。

中央社報導，根據國際勞工組織（ILO）與經濟合作暨發展組織（OECD）本周公布的最新數據，全球平均每周工時大致落在不到40小時至接近50小時之間。在工時最短的前十個國家中，有7個位於歐洲。瑞士的平均工時約35小時，位居全球第46名。

研究指出，高收入國家普遍採取較短工時制度，部分甚至推行每周4天工作制。荷蘭、挪威、奧地利、丹麥、芬蘭、瑞典與德國的平均每周工時皆低於30小時，而較短工時也與更高的幸福感呈現正相關。

世界人口綜述組織（World Population Review）分析，這些低工時國家「通常提供較優渥的加班補償、更有利於勞工的規範，以及更完善的育嬰假制度」。相較之下，「勤奮型國家」的勞動保障較弱，人民滿意度也相對偏低。

根據ILO STAT 2025資料，工時最長的國家多半仍處於經濟發展階段。不丹每周工時長達54.49小時，位居WPR工時榜榜首，成為全球工時最長國家。然而值得一提的是，不丹也曾經出現在「幸福國家」的名單上。

台灣在這份工時最長排行榜中，以每周39.06小時排第37名，美國以38.94小時緊追在台灣之後。南韓則以36.75小時排42名。

印度以42.97小時排第14，中國以42.54小時排16名，越南以41.87小時排17，接著是泰國的41.46小時。

工時較短的國家多數在歐洲，例如歐洲最大經濟體德國，失業率相對偏低。軟體開發、電機與機械工程、醫療與資訊科技人才仍具就業機會。

報導指出，儘管瑞士工時不算短，但根據瑞士聯邦政府資料，每天跨境到瑞士工作的鄰國勞工仍高達40萬人，其中法國籍占58%，義大利籍占23%，德國籍為16%。

從義大利跨境到瑞士工作的台灣僑民林淑真表示，瑞士是全球薪資最高的國家之一，即使生活成本昂貴，扣除基本開銷後的淨收入仍普遍優於多數歐洲國家，這對跨境工作者具有強大吸引力。

根據ILO與OECD的數據也顯示，全球工時最短的國家是葉門，平均僅25.89小時。然而，這是一個「短工時但生活艱困」的例外，可能原因包括女權低落，以及社會強調傳統家庭結構，使得葉門女性平均每周工時僅約 18小時，進而拉低全國平均值。

瑞士每周工時接近35小時，居歐洲之冠，儘管瑞士工時不算短，但每天跨境到瑞士工作的...
瑞士每周工時接近35小時，居歐洲之冠，儘管瑞士工時不算短，但每天跨境到瑞士工作的鄰國勞工仍高達40萬人；圖為瑞士人民銀行舊金庫中，員工作業情形。(路透)

世報陪您半世紀

瑞士 德國 不丹

上一則

敘利亞難民營集體越獄 2萬IS家屬失蹤 全球反恐高度戒備

下一則

金正恩重申南北韓是「敵對兩國」 南韓統一部「遺憾」

延伸閱讀

台北工時「育兒少1小時」能否成制度改革起點

台北工時「育兒少1小時」能否成制度改革起點
德國總理梅爾茨結束訪中 指中國產能過剩仍待解決

德國總理梅爾茨結束訪中 指中國產能過剩仍待解決
梅爾茨結束訪中行程 北京故宮留下德國詩人席勒詩句

梅爾茨結束訪中行程 北京故宮留下德國詩人席勒詩句
蔣萬安推新政 育兒父母減工時不減薪 新北台南不跟進

蔣萬安推新政 育兒父母減工時不減薪 新北台南不跟進

熱門新聞

銀行可能要求新舊客戶提供以往不需要提供的證件。示意圖（美聯社）

銀行開戶要查公民身分？今日5件事

2026-02-25 13:45
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
販毒集團首腦歐塞奎拉（Nemesio Oseguera）22日在墨西哥軍方行動裡中槍身亡，墨西哥多個地方發生大規模街頭暴力。歐新社

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

2026-02-23 09:22
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
墨軍士兵24日在歐塞奎拉遇襲身亡處附近協助法醫執行鑑識工作。路透

墨西哥大毒梟山區幽會送命…遭情人友人洩密CIA 圍捕曝光

2026-02-24 11:38
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤