黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

記者遇害去年129人創30年新高 2/3死亡數歸咎以色列

編譯中心／綜合25日電
保護記者委員會（CPJ）25日說，2025年全球共有129名記者與媒體工作者遇害，創下歷史新高，其中2/3的死亡事件歸咎於以色列

中央社引述法新社報導，這是CPJ超過30年以來統計記者遇害數據中，連續第2年創下新高，也是記者死亡人數最多的1年。

CPJ執行長金斯伯格（Jodie Ginsberg）在聲明中指出：「當資訊取得比以往更加重要的時刻，記者遇害人數卻創下新高。」

她說：「當記者因報導新聞而被殺害時，所有人都處於危險之中。」CPJ在報告中說，2025年超過3/4的遇害記者身處衝突地區。

另外，CPJ表示，2025年被以色列軍方攻擊而喪生的86名記者中，有超過6成是來自加薩、負責當地採訪的巴勒斯坦人。

以色列軍方則堅稱從未蓄意以記者為目標。

2025年，烏克蘭和蘇丹境內遇害記者人數也較前1年增加。

CPJ特別指出，無人機攻擊案例有所增加，紀錄到39起事件。其中包括以色列在加薩以無人機造成28人死亡，以及蘇丹快速支援部隊（Rapid Support Forces）以無人機造成5人喪命。

以色列 無人機 加薩

