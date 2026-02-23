東京晴空塔電梯急速下墜 22人受困逾5小時

我的頻道

編譯茅毅／綜合22日電
東京晴空塔22日晚發生電梯急速下墜事故，有22人受困。（美聯社）
東京晴空塔22日晚發生電梯急速下墜事故，有22人受困。（美聯社）

日本東京消防廳指出，東京晴空塔22日晚間約8時25分發生電梯急速下墜的狀況，約20至30人受困電梯內；日本媒體報導則稱共有22人受困。被困逾5個半小時後，最後所有乘客均獲救。

日本放送協會（NHK）、朝日新聞報導，警消單位表示，晴空塔電梯故障，停在離地面約30公尺的位置，無人員受傷。負責營運設施的東武塔晴空塔公司表示，連接天望甲板與4樓入口樓層的4部電梯中，有1部發生緊急停止。共有22人被困，其中包含孩童。在被困逾5個半小時後，最後所有乘客均獲救。

事故同時影響館內動線安排。根據相關人士透露，受電梯停運影響，約有1200人一度滯留在展望台天望甲板等區域，需等待其他可運作的電梯恢復服務後，才陸續下樓離開。

此外，日本警消表示，岡山市東區的西大寺觀音院21日晚10時舉辦年度裸祭期間，多名參加的男性受傷，其中3人送醫時失去意識。身穿形似丁字褲的兜襠布男子，在祭典期間會聚集起來，並爭奪被認為能招來福氣的木棒。

這項祭典屬於傳統活動，其中一個環節是穿著兜襠布的男子激烈爭奪被認為能招來福氣的「寶木」。

主辦單位表示，約有1萬人參加祭典，出現傷者的時機可能在晚間10時寺院正殿關閉照明，並朝聚集的參加者投擲「寶木」之後沒多久。

警方正在詳細調查當時的狀況。

根據西大寺及當地觀光聯盟官網介紹，「西大寺會陽」又被稱為裸祭，已被列為日本國家重要無形民俗文化財，據稱這個活動始於500多年前，每年約有1萬人參加。

日本 觀光

數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
墨西哥毒梟歐塞奎拉出現在美國國務院網站一張通緝海報中。該海報懸賞1500萬美元。(路透)

墨西哥出手擊斃大毒梟 多地爆發騷亂起火遭封路

2026-02-22 16:26

