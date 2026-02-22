辛巴威獅子DNA資料庫 協助定罪盜獵者創全球首例

我的頻道

編譯中心／綜合21日電
「國際野生物貿易調查委員會」（TRAFFIC）20日公布，辛巴威發生世界首例以獅子DNA資料庫進行比對，成功將盜獵嫌犯定罪的案件，為全球打擊野生動物犯罪樹立了新標準。

BBC報導，致力於打擊非法野生動物貿易的非政府組織Traffic近日透露獅子DNA被成功用來起訴偷獵者的過程，這是全球首次被證實。

報導指出，野生動物專家在辛巴威採集獅子血液樣本，建立了全國獅子的DNA資料庫。「萬基國家公園」（Hwange National Park）並在園區獅子身上放置無線電項圈，進行追蹤。2024年，園方發現有一頭雄獅的項圈忽然停止運作，前往項圈最後出現的位置查看時，找到了一個留有獅毛的陷阱。

報導指出，調查人員和警方找到附近村莊的2名男子，搜出3袋肉、16隻獅爪及4顆牙齒。他們將這些動物遺骸與資料庫進行DNA比對，發現和失蹤雄獅的DNA完全相符。

BBC報導，在辛巴威，持有獅子的身體部位並不違法，因為可能是古老的傳統飾品，或獅子自然死亡後才拾獲。但有了DNA資料做為證據，最終2名嫌犯遭判刑入獄。

BBC指出，辛巴威獅子DNA資料庫由「維多利亞瀑布野生動物信託」（VFWT）提供資金建立，科學家完成DNA鑑識比對後表示，「過去我們只能做物種鑑定，但這根本不夠。現在我們用獅爪就能比對出我們要找的獅子。」

TRAFFIC執行主任史寇比（Richard Scobey）表示，「很多國家都具有法醫鑑識能力，可以在法庭上提出可信的、有科學根據的證據。」DNA資料庫不僅可以進一步保護獅子，更能讓全世界加強執行野生動物法。

維多利亞瀑布野生動物信託是一個非營利組織，致力於提升和促進南部非洲的環境保護和本土資源的永續利用。

