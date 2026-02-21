我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創紀錄登封 楊冪八度登「時尚芭莎」三刷開季刊封神

北加暴風雪後首場粉雪日大塞車 各雪場擠爆

加拿大校園槍擊案嫌犯 曾與ChatGPT大量討論暴力

中央社舊金山21日專電
聽新聞
test
0:00 /0:00
加拿大一所高中10日發生大規模槍擊案，造成含槍手在內共9人死亡、27人受傷。(路透)
加拿大一所高中10日發生大規模槍擊案，造成含槍手在內共9人死亡、27人受傷。(路透)

加拿大不久前發生史上第2大校園槍擊案，華爾街日報今天獨家報導，嫌犯魯特賽拉爾去年在與ChatGPT對話過程中，曾連續多日描述槍枝暴力情境，OpenAI曾考慮示警執法機關，但最終決定不聯絡當局。

隨著人工智慧（AI）普及，越來越多人向聊天機器人傾訴最私密的想法。這起事件再度凸顯一個矛盾：研發聊天機器人的公司如何在使用者隱私和公共安全間取得平衡。

華爾街日報（Wall Street Journal）報導，加拿大10日發生大規模槍擊案，造成含槍手在內共9人死亡、27人受傷，槍手為18歲女性魯特賽拉爾（Jesse Van Rootselaar），她在警方趕到時已自殺身亡；而她犯案前數個月，曾與ChatGPT談及暴力內容。

OpenAI表示，曾考慮就她與聊天機器人ChatGPT互動的情況向執法機關示警。

知情人士指出，魯特賽拉爾去年6月連續多日描述了涉及槍枝暴力的情境內容。

她在ChatGPT輸入的文字對話被自動審查系統標記，令OpenAI人員不安，10多名員工曾就是否要採取行動進行討論，部分員工將她的話語解讀為一種暴力的徵兆，並請示主管向加拿大執法機關通報她的行徑。最終，OpenAI的高層決定不聯絡當局。

OpenAI一名發言人表示，公司決定封鎖他的帳號，但認定她的行為還沒達到需要通報執法機關的門檻。在槍擊事件發生後，公司已主動聯繫加拿大皇家騎警（RCMP）。

根據規定，判斷標準是其行為必須構成對他人產生可信且迫在眉睫的人身傷害風險。

報導並指出，其他數位足跡也透露端倪，除與ChatGPT就暴力內容對話，魯特賽拉爾也在線上遊戲平台「機器磚塊」（Roblox）上製作一款模擬大規模槍擊的電玩遊戲，並在社群媒體上，分享她對性別轉換過程的憂慮，以及她對動漫與非法藥物的興趣。

OpenAI表示，公司會訓練其模型以阻擋使用者對現實世界造成傷害，並將使用者表達傷害意圖的對話轉交由人工審查員處理；在評估是否介入時，會在暴力風險、隱私考量，以及非必要涉及警方是否對個人與家庭造成困擾進行權衡。

世報陪您半世紀

AI OpenAI ChatGPT

上一則

以色列空襲黎巴嫩釀10死50傷 真主黨高層傳喪生

延伸閱讀

NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向

NVIDIA擬投資OpenAI 300億美元 取代原先千億合作意向
印度AI峰會 奧特曼和阿莫戴「拒絕牽手」畫面網路瘋傳

印度AI峰會 奧特曼和阿莫戴「拒絕牽手」畫面網路瘋傳
金融時報：Nvidia將敲定300億元入股OpenAI 取代千億合作案

金融時報：Nvidia將敲定300億元入股OpenAI 取代千億合作案
AI代理OpenClaw太紅 創辦人獲OpenAI延攬

AI代理OpenClaw太紅 創辦人獲OpenAI延攬

熱門新聞

一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
數輛汽車進入位於溫莎城堡周邊莊園內的皇家別墅，該處曾是安德魯的住所。(路透)

66歲生日當天被捕 安德魯最高恐面臨終身監禁

2026-02-19 11:35
美國空軍第35戰鬥機中隊一架F-16戰機2019年10月7日自南韓群山空軍基地起飛。資料照。(路透)

韓媒：駐韓美軍F-16罕見接近中國防空識別區 黃海上空與共軍對峙

2026-02-20 00:18
英國國王查理三世的胞弟安德魯從警局被釋放，雙眼圓睜、神情驚恐。(路透)

英王胞弟安德魯離開警局 表情驚恐

2026-02-19 15:18
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我
冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？

冬奧／同為美國成長世界級運動員 谷愛凌、劉美賢成大國競爭代理人？
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」

劉美賢壓軸花式滑冰表演滑 選曲為「回到美國」