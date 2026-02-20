分裂南韓／尹錫悅戒嚴 多次拿北韓、中國當藉口

南韓前總統尹錫悅的支持者19日在首爾中央地方法院外得知尹錫悅獲判無期徒刑，情緒激動。(路透)

南韓 前總統尹錫悅 內亂罪成立，一審判處無期徒刑；聚集在首爾中央地方法院周遭的尹錫悅支持者對宣判結果感到失望，另一派反尹民眾也對沒有判決死刑感到遺憾。

19日年初三是農曆過年連假後南韓開工日，一早就有上千名尹錫悅支持者聚集在法院附近聲援，民眾高舉「緊急戒嚴 令不是內亂」等標語。

這場審判有現場直播，宣判時法院外鴉雀無聲，看著法官池貴然宣判畫面。人群情緒起伏不定，時而歡呼，時而嘆息，甚至大聲咒罵。

尹錫悅的戒嚴風波，暴露南韓國內政治的深刻裂痕，激起南韓仇視中國情緒。這些情況，不會因為尹錫悅被判有罪而獲解決。

尹錫悅的支持者構成南韓極右翼新政治運動核心。他們將恐懼和仇恨指向北韓、中國以及現任總統李在明的中間偏左支持者。

紐約時報報導，這些尹錫悅死忠信徒信奉一種陰謀論，聲稱南韓選舉受到中國等外國勢力操縱。他們在集會上揮舞著美國國旗，高喊反中口號。

這場運動沒有統一的領導人，主要由基督教牧師和右翼網紅煽動者發起。他們之間常爭吵，唯一共同目標是反對李在明及其領導的共同民主黨，支持尹錫悅和其戒嚴令。

尹錫悅至今未對戒嚴一事認錯，並多次拿北韓、中國當藉口。他去年遭國會彈劾時，宣稱發布戒嚴的原因是北韓、中國等外部勢力侵犯南韓主權，駭入選委會操縱選舉，與反國家勢力聯手威脅國家安全。

尹錫悅最知名的支持者包括長老教會神父全光勳，他曾動員信徒參加支持尹錫悅的集會。上個月，全光勳因涉嫌煽動信徒襲擊和破壞首爾一家法院而被捕。

另一名積極支持尹錫悅的長老會牧師孫賢甫，去年曾因發表「李在明死後韓國才能生存」說法，而被指控散播仇恨言論。 李在明此前曾遭到一名右翼激進分子持刀襲擊，險些喪命。

BBC報導，這類陰謀論在尹錫悅失勢後獲得更多支持。許多觀察家認為，正是尹錫悅將這類邊緣觀點帶入主流論述。這些理論被擁有大量粉絲的右翼網紅放大和傳播，讓愈來愈多年輕人開始支持尹錫悅。