美切斷古巴石油供應 哈瓦那街頭滿垃圾 雪茄節被迫無限期喊停

編譯中心╱綜合17日電
古巴首都哈瓦那街頭堆積大量垃圾。(路透)
古巴首都哈瓦那街頭堆積大量垃圾。(路透)

加勒比海最大島嶼古巴石油進口遭到美國想盡辦法阻斷後，首都哈瓦那街頭開始堆積大量垃圾，吸引成群蒼蠅，腐爛的食物也發出陣陣惡臭。對此，美國總統川普表示，包括國務卿魯比歐在內的美國政府官員正在與古巴共產黨政權進行接觸。

路透報導，根據古巴官方新聞網站「古巴辯論」（Cubadebate）本月消息，由於古巴燃料短缺，哈瓦那全市106輛垃圾車只有44輛能維持運作，導致垃圾收運速度大幅減緩。

哈瓦那街頭如今堆滿紙箱、用過的塑膠袋、寶特瓶、破布及其他廢棄物，使得汽車駕駛、行人與自行車騎士須繞過這些龐大垃圾堆才能前行。部分居民也在垃圾中翻找可重複利用的物品。市民克魯斯（Jose Ramon Cruz）表示：「整座城市到處都是垃圾。已有10多天沒有垃圾車過來。」

古巴全國約1100萬人口原已承受食物、燃料與藥品嚴重短缺之苦，其共產主義政府為了保障基本服務，已對相關物資實施配給措施。

美國自1960年起對古巴實施禁運。而川普政府近幾個月為了對古巴加強施壓以刺激政治變化，又採取更強硬措施，包括對運油至古巴的船隻實施制裁，並威脅對供油給古巴的國家祭出關稅懲罰。

古巴的石油供應大國之一委內瑞拉去年12月中旬起已實質停止供油，墨西哥政府也已宣布停止運油，導致古巴的石油供給在2個月內劇減。

長期以來，聯合國投票要求美國終止對古巴的禁運。墨西哥與委內瑞拉的領導人並曾警告，阻斷古巴的燃料供應可能帶來嚴重的人道衝擊。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）的發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）今天告訴媒體記者，聯合國團隊正與哈瓦那合作來協助支援人道援助，古特瑞斯「希望所有各方進行對話及尊重國際法」。

俄羅斯一家報社上周報導，莫斯科正準備在不久後運送原油和燃料到古巴，但報導未提確切日期。

美國古巴經濟危機持續惡化，連帶衝擊其標誌性的雪茄產業。原定2月底舉行為期5天的年度哈瓦那雪茄節，主辦方上周六突然宣布無限期暫停，外界認為此舉與美國加強制裁導致的能源危機直接相關。

高級古巴雪茄作為主要出口產品及外匯來源，具有高度經濟重要性。諷刺的是，儘管去年哈瓦那雪茄公司全球銷售額創下8.27億美元新高，較前一年增長16%，國內的能源危機已令其難以為繼。由於美國長達數十年的貿易禁運，古巴雪茄在美國仍屬非法商品。

古巴首都哈瓦那街頭堆積大量垃圾。(路透)
古巴首都哈瓦那街頭堆積大量垃圾。(路透)

古巴 石油 聯合國

