日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法

日本政府推動鬆綁武器出口限制，擬廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，依用途與殺傷能力分級審查。圖為日本首款自製匿蹤戰機原型機X-2「心神」試飛。(路透)

日本 武器出口政策正迎來關鍵轉折。執政的自民黨在眾議院掌握三分之二席次後，首相高市早苗 已著手推動鬆綁武器出口限制，預計今年春天修訂「防衛裝備移轉三原則」運用指針，廢除現行僅限「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」五類型裝備的出口框架，改採依用途與殺傷能力分級審查的新制度。這項調整被視為日本軍備出口制度的第二次重大轉向。

日本讀賣新聞報導，現行制度將可出口項目限縮在低殺傷性用途，實際上形同高度設限。自民黨去年底整理檢討要點時，已將《自衛隊法》所稱「武器」納入討論範圍，包括戰車、護衛艦、飛彈等具高殺傷力裝備。若五類型限制正式撤除，這些裝備理論上也將納入出口審查範圍。

為避免外界質疑日本藉軍售介入國際衝突，政府規畫建立分層把關機制。高殺傷性裝備須由國家安全保障會議（NSC）決定；戰機與極音速滑翔武器等尖端裝備，可能再加一道閣員會議審議程序。相對低殺傷性的防彈背心、監視雷達等，則由行政層級處理。出口對象原則上限於與日本簽署「防衛裝備品與技術移轉協定」的國家，且用途須符合聯合國憲章維持和平與安全宗旨。日本目前已與美國、英國、印度等十餘國簽署相關協定。

日經商業報導，從戰略層面觀察，此次鬆綁至少具有兩項意義。其一，是強化與理念相近國家的安全連結。自民黨安全保障調查會長小野寺五典指出，防衛裝備的共同開發與移轉「等同於同盟」。一旦採用日本裝備，零件供應與訓練體系將形成長期合作網絡。日英義三國合作研發的次世代戰機若成為北約 標準裝備，日本在聯盟架構中的戰略分量勢必提升；未來若日本面臨安全危機，爭取支援的談判門檻也可能降低。

其二，是為日本國防產業開拓新市場。過去出口幾近全面禁止，企業客戶僅限自衛隊，產業規模與投資動能受限。2023年岸田政府強化防衛力並與三菱重工簽署高額合約後，相關企業股價明顯上揚。若出口鬆綁，海外需求可望擴大，產業經營基礎更穩固，而國防產業本身即被視為國家防衛力的一環。

在區域安全環境持續變動之際，日本此番制度調整，不只是經濟政策的鬆綁，更是安全戰略思維的再定位。未來如何在強化同盟、拓展產業與維持和平承諾之間取得穩定支點，將成為觀察日本安保走向的關鍵指標。