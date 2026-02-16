我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

日加速推動武器出口解禁 擬分級審查 最快今春完成修法

編譯盧思綸、雷光涵╱綜合15日電
日本政府推動鬆綁武器出口限制，擬廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，依用途與殺傷能力分級審查。圖為日本首款自製匿蹤戰機原型機X-2「心神」試飛。(路透)
日本政府推動鬆綁武器出口限制，擬廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，依用途與殺傷能力分級審查。圖為日本首款自製匿蹤戰機原型機X-2「心神」試飛。(路透)

日本武器出口政策正迎來關鍵轉折。執政的自民黨在眾議院掌握三分之二席次後，首相高市早苗已著手推動鬆綁武器出口限制，預計今年春天修訂「防衛裝備移轉三原則」運用指針，廢除現行僅限「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」五類型裝備的出口框架，改採依用途與殺傷能力分級審查的新制度。這項調整被視為日本軍備出口制度的第二次重大轉向。

日本讀賣新聞報導，現行制度將可出口項目限縮在低殺傷性用途，實際上形同高度設限。自民黨去年底整理檢討要點時，已將《自衛隊法》所稱「武器」納入討論範圍，包括戰車、護衛艦、飛彈等具高殺傷力裝備。若五類型限制正式撤除，這些裝備理論上也將納入出口審查範圍。

為避免外界質疑日本藉軍售介入國際衝突，政府規畫建立分層把關機制。高殺傷性裝備須由國家安全保障會議（NSC）決定；戰機與極音速滑翔武器等尖端裝備，可能再加一道閣員會議審議程序。相對低殺傷性的防彈背心、監視雷達等，則由行政層級處理。出口對象原則上限於與日本簽署「防衛裝備品與技術移轉協定」的國家，且用途須符合聯合國憲章維持和平與安全宗旨。日本目前已與美國、英國、印度等十餘國簽署相關協定。

日經商業報導，從戰略層面觀察，此次鬆綁至少具有兩項意義。其一，是強化與理念相近國家的安全連結。自民黨安全保障調查會長小野寺五典指出，防衛裝備的共同開發與移轉「等同於同盟」。一旦採用日本裝備，零件供應與訓練體系將形成長期合作網絡。日英義三國合作研發的次世代戰機若成為北約標準裝備，日本在聯盟架構中的戰略分量勢必提升；未來若日本面臨安全危機，爭取支援的談判門檻也可能降低。

其二，是為日本國防產業開拓新市場。過去出口幾近全面禁止，企業客戶僅限自衛隊，產業規模與投資動能受限。2023年岸田政府強化防衛力並與三菱重工簽署高額合約後，相關企業股價明顯上揚。若出口鬆綁，海外需求可望擴大，產業經營基礎更穩固，而國防產業本身即被視為國家防衛力的一環。

在區域安全環境持續變動之際，日本此番制度調整，不只是經濟政策的鬆綁，更是安全戰略思維的再定位。未來如何在強化同盟、拓展產業與維持和平承諾之間取得穩定支點，將成為觀察日本安保走向的關鍵指標。

世報陪您半世紀

日本 高市早苗 北約

上一則

政壇穩定象徵…歷6任首相 英傳奇捕鼠官「賴瑞」就職15周年

下一則

稀釋濃縮鈾換解除制裁…美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

延伸閱讀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
日本擬解禁武器出口限制 依殺傷力分級 出售國家限定2條件

日本擬解禁武器出口限制 依殺傷力分級 出售國家限定2條件
新聞評論／賴附和日本抗中 兩岸恐走向同室操戈

新聞評論／賴附和日本抗中 兩岸恐走向同室操戈
日本前寫真女星森下千里逆襲 扳倒政壇老將

日本前寫真女星森下千里逆襲 扳倒政壇老將

熱門新聞

英國護照。（路透）

英國邊境管制趨嚴 雙重國籍若無有效英國護照禁止入境

2026-02-13 11:08
一名旅客在過海關時出示護照。(美聯社)

全球最強護照排行榜 美國回到前十 這國蟬聯榜首

2026-02-14 13:16
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
南韓第四大企業樂金（LG）集團會長具本茂2018年在首爾辭世。（路透資料照片）

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

2026-02-15 09:43
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
中國外交部長王毅(左)14日出席慕尼黑安全會議，抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。(新華社)

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

2026-02-15 08:49

超人氣

更多 >
逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開

逾300權貴名單公布 司法部長稱艾普斯坦檔案依法全公開
找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光

找到嫌犯的黑色手套？NBC主播母親綁架案現曙光
10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子
王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅再批日相 日：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀
中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差

中國農村男光棍和城市女光棍眾多 形成奇特反差