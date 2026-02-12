我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蓋洛普才公布川普民調探低點 近90年支持度調查宣布不做了

FTC發函警告蘋果 CEO庫克與川普政府出現新的緊張關係

才說設台灣代表處「被火車撞」 立陶宛總理再發聲：改名台北不是大問

編譯周辰陽／即時報導
立陶宛總理魯吉尼涅1月29日在德國柏林總理府，與德國總理梅爾茨會晤後，出席聯合記者會。（美聯社）
立陶宛總理魯吉尼涅1月29日在德國柏林總理府，與德國總理梅爾茨會晤後，出席聯合記者會。（美聯社）

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）11日表示，她看不出駐維爾紐斯的台灣代表處為何不能改以台灣首都「台北」命名，釋出願意調整這項曾引發立陶宛與中國外交裂痕的決策態度。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，魯吉尼涅在政府接受訪問時表示：「舉例來說，我看不出為什麼不能稱為『台北代表處』，這並不會否定我們對民主進程的支持。」她說：「我們支持白俄羅斯烏克蘭及其他國家的民主與自由，同樣也支持台灣。」

魯吉尼涅指出，代表處更名不會是一項能迅速拍板的決定，仍需與戰略夥伴協調。她說：「我不認為更名本身有什麼大問題，但這不是5分鐘就能決定的事。相關問題應與戰略夥伴協調，並進行更廣泛的討論；但我們當初行事倉促，這是不爭的事實。」

她強調，設立代表處本身並非錯誤。她說：「錯不在開設代表處，因為其他歐盟國家也都有這樣做；但在明知這個名稱會帶來後果的情況下仍然刻意出頭，這是一個倉促的決定，我認為可以加以修正。」

此外，魯吉尼涅也指出，立陶宛的外交政策應以國家利益為重，而非她所稱的「所謂價值」。「我們最終必須回歸根本，當權者做出的決策必須完全以這個國家及其人民的利益為導向。」她並補充：「長期以來，我們空談各種所謂或想像中的價值，以及與國家與人民利益毫不相關的事情，卻沒有認真思考什麼才是真正有利於這個國家及其人民。」

魯吉尼涅上周接受波羅的海通訊社（BNS）專訪時表示，立陶宛當年未與歐美協調，便允許設立台灣代表處，等同於「衝到火車前面，結果輸了」。台灣外交部發言人蕭光偉10日表示，台立雙方政府沒有討論更改駐處名稱一事。中方則喊話，儘早糾正錯誤，回到恪守一個中國原則的正確軌道，為「中立關係」的正常化積累條件。

立陶宛 白俄羅斯 烏克蘭

上一則

北韓女主時代將近？南韓國情院：金主愛進入接班內定階段

延伸閱讀

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統：鎮壓釀巨大悲痛 在人民前感羞愧

伊斯蘭革命47周年 伊朗總統：鎮壓釀巨大悲痛 在人民前感羞愧
俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍

俄羅斯入侵兵推 美國缺席 北約慘輸1.5萬俄軍
立陶宛總理表態後…環球時報：嘴上認錯還不夠

立陶宛總理表態後…環球時報：嘴上認錯還不夠
搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」立陶宛總理坦言可能犯下大錯

搶先全球設台灣代表處下場「被火車撞」立陶宛總理坦言可能犯下大錯

熱門新聞

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）稱，政府正努力促成中加合資製造電動汽車，銷往全球。(美聯社)

不怕美國關稅威脅 加拿大官方：中加合資設廠造車銷往全球

2026-02-06 23:17
司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案。（美聯社）

艾普斯坦吃「奶油嬰兒」引發社群轟動…今日5件事

2026-02-09 13:50
加拿大卑詩省一所高中10日發生槍擊，造成包括一名槍手在內共10人死亡，還有20多人受傷。示意圖，非新聞當事者。(路透)

加拿大驚傳校園槍擊至少10死25傷 疑似槍手已自戕

2026-02-10 22:45
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本眾議員大選8日舉行投開票，當天投票截止後，選務人員就開始計票。(路透)

日本大選自民黨大勝 有望取得318席 單獨跨越2/3門檻

2026-02-08 08:32
英國王儲威廉王子（右）和夫人凱特（左）1月20日在蘇格蘭史特靈英國國家冰壺學院與冬季奧運及帕運英國代表隊會面。路透

艾普斯坦檔案導致安德魯醜聞連環爆 威廉王子夫婦首發聲

2026-02-09 10:22

超人氣

更多 >
童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返

童年拿綠卡59歲愛爾蘭婦人因2014年25元支票跳票面臨遣返
公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正

公共負擔高停發中國籍移民簽證 美國務院誤植已修正
佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團

佛州24歲中國女子以假身分買特斯拉 被捕…供出詐騙集團
華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃

華裔花滑奧運冠軍劉美賢 父親是「虎爸」代孕生5娃
谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」

谷愛凌批川普 前NBA球星反酸「披中國戰袍的叛徒」