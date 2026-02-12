民調：年輕人與男性最挺高市早苗 多認為在野領袖沒魅力

日本首相高市早苗。（歐新社）

根據日本讀賣新聞社於9日至10日實施的全國緊急民調 ，針對眾議院選舉結果，有55%的受訪者回答「覺得很好」。其中，18至39歲族群高達63%，40至59歲為58%，顯示年齡越輕，對選舉結果的評價明顯越正面。

相較之下，60歲以上族群中，「覺得很好」為48%、「覺得不好」為38%，兩者差距不大。若以性別區分，男性給予正面評價的比例為61%，高於女性的49%。

調查同時顯示，首相高市早苗 所領導的內閣，在年輕族群與男性之間有較高支持度，這些族群對於自民黨獲得壓倒性勝利抱持歡迎態度。

在野陣營方面，中道改革聯合（中道）雖然在眾院 選後維持最大在野黨地位，但在單一選區中，立憲民主黨出身的候選人卻大量落選。

民調顯示，對中道「不抱期待」的受訪者高達80%，相較1月眾院解散後的前次調查上升11個百分點；表示「期待」僅有16%，較前次的22%下滑，顯示民眾對中道的信心流失。

在詢問「自民黨為何大幅增加席次」（從九項理由中複選）時，依照支持政黨別分析，即使是在野黨支持者，都有64%認為是因為「在野黨領袖沒有個人魅力」，在全體理由中排在第三，與全體受訪者比例相同。

而不論在野、執政陣營支持者，甚至無黨派，都認為自民黨能夠獲得壓倒性勝利的頭號理由都是，「對於高市首相的政治姿態抱有期待」，比例高達73%。

分析指出，這顯示高市將「領導能力的信任」作為選戰主軸，而在野黨未能提出有效的對抗議題，在野黨支持層普遍認為這是一場「黨魁對決的落敗」。

此外，在無黨派選民中，也有63%認為「在野黨的選舉準備不足」，58%認為「在野黨黨魁缺乏魅力」，凸顯對於在野陣營整體戰力不足的印象。