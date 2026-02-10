「令和的織田信長」高市早苗政治豪賭 呂捷：她想讓日本變成正常國家

日本首相高市早苗。（歐新社）

日本 國會議員改選，日本首相兼自民黨總裁高市早苗 拿下歷史性大勝，補教名師呂捷在「呂捷歷史-朕即天下！」臉書粉專表示，高市早苗不簡單，不只贏了，還帶著自民黨在眾議院 攻下了超過3分之2的席次。這代表什麼？這代表在未來的日本，高市早苗拿講話不只是大聲，是根本沒人敢插嘴，「令和的織田信長」。

呂捷表示，日本戰國時代有個狂人叫織田信長，在「桶狹間之戰」以少勝多，靠的就是精準的判斷和對時局的豪賭。高市早苗這次也是在玩一場「政治豪賭」。 去年剛上台時，國會裡反對派雜音一堆，預算審不動、法案推不了。換作是普通人，可能就縮在那裡等下台；但高市首相有夠悍，直接學當年安倍晉三的招式，「解散眾議院，老娘直接跟選民要授權」。

結果這一戰，高市早苗不只守住了本盤，還把在野黨打成「喪家犬」。呂捷表示，這就像當年的織田信長在長篠之戰，三段擊火繩槍一排開，管你什麼武田騎兵隊，統統打成篩子。

為什麼「3分之2」這麼恐怖？呂捷表示，在民主國家，過半是「執政」，但拿到「3分之2」叫「通殺」。日本憲法有個門檻，只要眾議院有3分之2的人點頭，就算參議院在那邊鬧脾氣，眾議院還是可以強行通過法案。

他說，高市早苗現在手握這把草薙劍，想做的事情只有一件：修憲。 這可是日本和平憲法實施80年來都沒人敢動的深水區。高市早苗想讓日本重新變成一個「正常國家」。

「英雄造時勢，還是時勢造英雄？」呂捷表示，高市早苗已經把戲台搭好了，對我們台灣、甚至整個亞太地緣政治來說，這是一顆核彈級的震撼彈。接下來這齣「令和維新」會怎麼演？繼續看下去。