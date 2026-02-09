網傳艾普斯坦「吃嬰兒」餐桌照曝光 英相幕僚長、挪威外交官請辭

我的頻道

編譯盧思綸／綜合8日電
美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」。（取材自美國司法部網站）
美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」。（取材自美國司法部網站）

美國司法部上個月底公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，其中一封標題「奶油嬰兒」的電子郵件同時提到「嬰兒」和「植物性奶油」，並稱「不確定奶油和嬰兒是同個等級」，引發社群聳動指控，稱艾普斯坦圈子食人，甚至有網友翻出艾普斯坦聚會的餐桌照影射未經證實的指控，看了令人頭皮發麻。

另一方面，英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼8日請辭，表示自己為明知前駐美國大使曼德森（Peter Mandelson）與已故淫魔富豪艾普斯坦的關係，仍作出這項人事建議而負責。外界普遍認為，2024年任命曼德森出使華府的決定導致施凱爾（Keir Starmer）陷入執政18個月以來最嚴重危機。中央社法新社報導，挪威外交部8日表示，在當局針對挪威駐約旦及伊拉克大使尤爾（Mona Juul）與艾普斯坦的關聯展開調查後，尤爾已經辭職。

此外，達賴喇嘛辦公室8日發表聲明，指近日部分媒體與社交媒體試圖將達賴喇嘛，與美國淫魔富豪艾普斯坦作聯繫。經明確確認，達賴喇嘛從未與艾普斯坦會面，也未曾授權任何人以尊者名義，與艾普斯坦進行任何形式的會面、聯繫或往來。

美國事實查核網站Snopes統計，淫魔檔案出現52次「吃人肉」（cannibal）和「同類相食」（cannibalism），但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

印度斯坦時報報導，美國司法部1月30日公布大量文件後，社群開始流傳說法，宣稱艾普斯坦及其社交圈「吃嬰兒」、從事食人行為，部分貼文選擇性引用檔案中電郵與訪談片段作為佐證。

在一封題為「奶油嬰兒」（Cream cheese baby）的電郵中，艾普斯坦回覆：「有數百萬個嬰兒，卻幾乎沒有什麼好的植物奶油。」接著又回文，「哈，我不知道奶油和嬰兒是不是同個等級......」

報導提到，艾普斯坦檔案中多次出現「奶油」（cream cheese），多數語境是一般用途，與食物或活動安排有關；紀錄中也沒有跡象顯示這個詞彙被當作暴力或食人的暗語。

對此，美國老牌事實查核網站Snopes表示，檔案確實出現相關詞語，但真實性並未受到證實。Snopes統計，「cannibal」在艾普斯坦檔案中出現52次，「cannibalism」出現6次，但沒有任何內容能直接證明社群平台流傳的指控。

Snopes在報告中寫道，根據經核實的聯邦紀錄，「檔案提及食人與獻祭」的說法屬實，但這並不等於相關指控已被證實為真。而這部分說法可追溯至一場據稱發生於2019年、由聯邦調查局（FBI）官員與一名匿名人士進行的訪談紀錄。

Snopes引述司法部紀錄指出，這名匿名男子宣稱他在2000年於艾普斯坦的遊艇上目睹極端虐待，並在寄給FBI的電郵中指稱，他「是某種獻祭儀式的受害者，他的腳被彎刀割傷，但沒有留下疤痕；在遊艇上，他目睹嬰兒被肢解、腸子被取出，並有人食用這些腸子中的糞便。」他還指控當時遭到艾普斯坦與其他知名人士性侵。

不過，司法部紀錄顯示，這名男子未提供任何證據支持其說法。Snopes也指出，該男子並未明確指控「食人」，而是指稱有人攝取人類糞便。

美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔...
美國司法部1月30日公布300多萬頁淫魔富豪艾普斯坦檔案，圖為翻拍於2月1日的檔案照。（ 美聯社）
英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼請辭。(路透資料照片)
英國首相施凱爾的唐寧街幕僚長麥斯威尼請辭。(路透資料照片)

艾普斯坦 司法部 達賴喇嘛

