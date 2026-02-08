我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

心意被變現？李在明新年禮盒被網拍引發討論

編譯中心／綜合7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
青瓦台本館。（本報資料照片）
青瓦台本館。（本報資料照片）

南韓總統府青瓦台日前宣布，總統李在明為迎接新年，特別準備新年禮盒，贈送給各行各業表現傑出人士、長期為國家奉獻者以及社會弱勢族群。然而，這份象徵國家祝福的禮盒卻在發送後短短一天內，意外出現在二手交易平台上，價格從20萬韓元（約136美元）至50萬韓元（約340美元）不等，引發輿論譁然，也掀起「總統心意是否被變現」的討論。

據朝鮮日報報導，青瓦台指出，這款新年禮盒內容經過精心設計，包含碗盤、湯匙等生活用品，以及白米、雜糧、年糕、青海藻、乾香菇、醬油等家常食材。這些物品分別象徵首都圈、東南圈、中部圈、大邱慶北圈、湖南圈等五大生活圈，並結合江原、全北與濟州三個特別自治道，寓意全國各地相互連結、共同發展，展現政府推動區域均衡與共存共榮的理念。

李在明也親自於禮盒中附上賀卡，向收禮者傳達新年祝福。他在卡片中寫道，「希望收到禮盒的人可以全家坐在一起，好好享用熱騰騰的飯菜」，並承諾政府將更加努力，讓國民實際感受到生活改善，對未來抱持信心，相信明天會比今天更好。

不過，這份用心準備的「國家級禮物」卻迅速在二手市場掀起轉售熱潮。自5日起，南韓知名二手交易平台Karrot陸續出現大量相關販售貼文，不少賣家標示「全新未拆封」，部分禮盒甚至連同總統親筆賀卡一併出售，在上架24小時內被搶購一空。

相關現象引發社會不同聲音，有民眾認為這個行為非常不禮貌，特別是禮盒中附有總統親筆賀卡，轉手變現等於是對這份尊榮缺乏尊重。但也有民眾認為，受贈者包含社會弱勢群體，對生活困頓的人來說，將禮盒換成現金支付生活開銷更為實際，不應過於苛責。

李在明 南韓

上一則

澤倫斯基：美俄正準備達成規模12兆美元的經濟交易

下一則

澤倫斯基：美本周在邁阿密舉行烏俄會談 要求6月前停戰

延伸閱讀

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議

高市推崇佘契爾夫人 日版鐵娘子搶選票 宣傳片破億次播放惹議
口出狂言 心思極細 實力十足

口出狂言 心思極細 實力十足
李在明訪華後3周 中國移動黃海構造物 南韓表歡迎

李在明訪華後3周 中國移動黃海構造物 南韓表歡迎
墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來

墨西哥瘋搶BTS門票 總統致函李在明請K-pop藝人更常來

熱門新聞

日本北陸白川鄉一家民宿老闆娘表示，客人有1成來自中國，整個白川鄉的中國遊客數量近期沒有減少的感覺。圖為白川鄉秋景。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

中國旅遊禁令持續 赴日遊客減少、京都人叫好

2026-01-30 20:29
西班牙政府日前宣布將讓大約50萬名無證外籍人士取得合法身分，30日在巴塞隆納街頭可見大批移民排隊領取相關文件。(路透)

申請人潮擠爆 西班牙允50萬無證移民就地合法 總理槓上馬斯克

2026-01-31 10:46
新公布的艾普斯坦檔案中，英國前王子安德魯(右)的照片曝光。（司法部）

艾普斯坦檔案新曝光資料 安德魯跪趴在女子身上

2026-01-31 09:10
英國前王子安德魯2日在居所皇家莊園附近的溫莎大公園騎馬。(路透)

想當艾普斯坦「寵物」？安德魯不堪內幕又曝光 深夜被趕出皇家莊園

2026-02-03 22:02
女主播莎凡娜葛瑟瑞，在Instagram上發布了一段感人的視頻，懇求失蹤的母親回家。（路透）

女主播發視頻懇求綁架者放84歲母親回家…今日5件事

2026-02-05 12:40
日本首相兼自民黨（LDP）總裁高市早苗3日在埼玉縣東松山市出席競選活動。(路透)

高市談「台灣有事」日美可能聯合撤僑 日政府：不回應假設性問題

2026-02-03 02:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能