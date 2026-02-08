心意被變現？李在明新年禮盒被網拍引發討論

青瓦台本館。（本報資料照片）

南韓 總統府青瓦台日前宣布，總統李在明 為迎接新年，特別準備新年禮盒，贈送給各行各業表現傑出人士、長期為國家奉獻者以及社會弱勢族群。然而，這份象徵國家祝福的禮盒卻在發送後短短一天內，意外出現在二手交易平台上，價格從20萬韓元（約136美元）至50萬韓元（約340美元）不等，引發輿論譁然，也掀起「總統心意是否被變現」的討論。

據朝鮮日報報導，青瓦台指出，這款新年禮盒內容經過精心設計，包含碗盤、湯匙等生活用品，以及白米、雜糧、年糕、青海藻、乾香菇、醬油等家常食材。這些物品分別象徵首都圈、東南圈、中部圈、大邱慶北圈、湖南圈等五大生活圈，並結合江原、全北與濟州三個特別自治道，寓意全國各地相互連結、共同發展，展現政府推動區域均衡與共存共榮的理念。

李在明也親自於禮盒中附上賀卡，向收禮者傳達新年祝福。他在卡片中寫道，「希望收到禮盒的人可以全家坐在一起，好好享用熱騰騰的飯菜」，並承諾政府將更加努力，讓國民實際感受到生活改善，對未來抱持信心，相信明天會比今天更好。

不過，這份用心準備的「國家級禮物」卻迅速在二手市場掀起轉售熱潮。自5日起，南韓知名二手交易平台Karrot陸續出現大量相關販售貼文，不少賣家標示「全新未拆封」，部分禮盒甚至連同總統親筆賀卡一併出售，在上架24小時內被搶購一空。

相關現象引發社會不同聲音，有民眾認為這個行為非常不禮貌，特別是禮盒中附有總統親筆賀卡，轉手變現等於是對這份尊榮缺乏尊重。但也有民眾認為，受贈者包含社會弱勢群體，對生活困頓的人來說，將禮盒換成現金支付生活開銷更為實際，不應過於苛責。