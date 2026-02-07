英流浪難民家庭3年增4倍 紅十字會批政府制度「毀滅社會」

英國廣播公司6日報導，英格蘭地區難民在獲庇護 身分後隨即陷入無家可歸困境的家庭數量，三年間暴增逾四倍，其中以單身難民最易陷入流浪危機。英國紅十字會及多個慈善團體批評，政府現行制度直接將難民推向街頭，對個人及社會造成「毀滅性」影響。

政府數據顯示，無家可歸難民家庭數目由2021年度的3560戶，急增至2024年度的1萬9310戶，其中倫敦及西北地區受影響最嚴重。

慈善組織指出，問題根源在於內政部 實施的「28日搬遷規定」。根據規定，難民一旦獲正式庇護身分，須在28天內遷離由政府資助的臨時住所，如酒店或合住房屋。隨著前政府處理個案積壓，新上任的工黨政府加快審批進度，但在住房及就業支援未能同步配合下，大量新獲批難民短時間內失去居所，被迫露宿街頭。

英國全國無家可歸慈善機構「Crisis」政策主管賈絲明分析，28天根本不足以讓難民完成福利申請、開設銀行戶口及尋覓住處，實際露宿街頭者恐遠高於官方統計，30歲以下年輕女性的求助個案占大多數。

英國政府去年試行將孕婦及有子女家庭等弱勢群體的遷離期延長至56日，但大多數單身難民仍須面對同樣問題。

26歲來自蘇丹的尤斯拉（Yusra）回憶，夜間常遭醉酒者扒開帳篷騷擾，恐懼得徹夜難眠，坦言後悔來英尋求新生活，感嘆「來英國反更絕望」。