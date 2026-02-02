家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

一名澳洲少年的母親與兩名年幼手足在海上划獨木舟與立槳時被沖到海中，他見狀游了4公里回岸邊報警求救。示意圖，非新聞事件圖。(路透)

澳洲 救援人員讚賞一名13歲少年發揮「超乎常人」的求生本能，在波濤洶湧的澳洲外海中途脫掉救生衣，奮力游了4個小時尋求救援，最後救回受困海中的家人。

法新社報導，這名少年1月30日與家人在西澳洲（Western Australian）觀光小鎮昆爾特立（Quindalup）度假時，他的母親與兩名年幼手足在附近海域划獨木舟與立槳時被沖到海中，他見狀游了4公里游回岸邊報警求救。

根據英國廣播公司（BBC），西澳警方今天在聲明中表示，這名少年於1月30日傍晚6時成功報警，隨後警方在巴瑟頓郡（Busselton）附近的昆爾特立海灘展開大規模搜救行動。

海上救援志工布雷斯蘭（Paul Bresland）說，這名少年歷經4個小時的長游救回他的家人。這名男孩的家人最後是在晚間8時30分被救援直升機發現，當時他們緊抓著一塊槳板，在距岸邊約14公里的海中漂浮。

布雷斯蘭接受澳洲廣播公司新聞網（ABC）訪問時說：「男孩估計，他前兩個小時是穿著救生衣游泳。後來，這名勇敢的小夥子覺得穿著救生衣游不回去，索性把救生衣脫掉，在接下來兩個小時沒穿救生衣繼續游。」

布雷斯蘭形容這名少年發揮「超乎常人」的表現。他說：「我心想，這太不可思議了。」

警察督察布萊德雷（James Bradley）說，這名少年的行為「必須受到大力讚揚」。他告訴ABC：「他的決心與勇氣，最後救了他的母親與弟弟妹妹。」