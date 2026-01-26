嚴寒奪80命 阿富汗災民盼國際伸援手

我的頻道

編譯中心╱綜合25日電
阿富汗過去一個月來的極端惡劣天氣，已造成近80人死亡。圖為阿富汗民眾23日在喀布爾的雪地行走。(歐新社)
阿富汗過去一個月來的極端惡劣天氣，已造成近80人死亡。圖為阿富汗民眾23日在喀布爾的雪地行走。(歐新社)

過去一個月來發生在阿富汗的極端惡劣天氣，至今已造成近80人死亡，逾百人受傷；首都喀布爾居民希望國際援助組織盡快提供援助；然受制於神學士（塔利班）政府至今未被多數西方政府承認，許多國際援助作業也受到各種阻礙。

近一個月來，阿富汗有多個省分遭遇近年來最嚴重的冬季暴風雪與極端低溫，災情主要集中在中部高地、東北山區和北部數省。部分地區積雪厚度甚至超過1公尺，氣溫低於攝氏零下20度，許多道路因雪雨中斷且通訊癱瘓，以及偏遠村莊孤立無援，導致多人傷亡。

一名居住在首都喀布爾的阿富汗民眾埃爾哈姆，25日透過通訊軟體WhatsApp告訴中央社記者，有許多在過去40年躲避國內戰亂而逃至巴基斯坦或伊朗的阿富汗難民，近期都被強迫遣返回國，回國後只能住在臨時帳篷，甚至露宿街頭。

埃爾哈姆進一步說，阿富汗有眾多房屋建於山區和山谷中，但都是用泥土和黏土建造，遇到這次豪雨很快就被沖塌並完全損毀。

埃爾哈姆還說，阿富汗農村地區極度欠缺醫療設施，加上許多道路因積雪封閉，村莊居民的生活嚴重受困。另一方面，貧窮現象普遍存在阿富汗，許多阿富汗人正暴露在寒風暴雨中，缺乏食物和交通工具，生活陷入困境。

聯合國與多個國際援助機構日前已提出警告，預計阿富汗在2026年會面臨嚴峻的人道危機。

埃爾哈姆感嘆，雖然本身已面臨經濟困境的阿富汗政府正盡力向村莊居民提供協助，但這些努力遠遠不足。更甚者，由於目前的神學士政府並未獲得國際社會的正式承認，埃爾哈姆認為，這是國際援助受阻的主因。

根據美國國會官方網站Congress.gov 去年3月7日發文指出，2021年8月神學士接管阿富汗後，美國隨即凍結阿富汗中央銀行放在美國的約70億美元資產，理由是神學士「不具合法權利」使用這筆資金。

聯合國去年9月在官方網站發文指出，國際援助在阿富汗確實面臨結構性挑戰，因為援助必須繞過神學士政府，導致救援協調作業冗長複雜；且神學士對國際援助組織的部分工作人員（尤其是女性）設限，也使援助工作難以全面運作。

阿富汗 神學士 喀布爾

南韓前閣揆、李在明政治導師 李海瓚73歲過世

WSJ：今年6大震 重塑全球政經局勢

阿南特檔案照。（路透）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

