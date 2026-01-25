我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

亞洲首富么子150萬元新腕表 內嵌雕像坐金黃椅還鑲397顆寶石

編譯黃淑玲／綜合24日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（取材自Jacob & Co Instagram）
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（取材自Jacob & Co Instagram）

亞洲首富、印度信實集團董事長安巴尼（Mukesh Ambani）的最小兒子阿南特（Anant Ambani），最近有了一只名貴新腕表，估計價值約150萬美元。

這只手表由奢華鐘錶製造商傑克寶（Jacob & Co）出品，表面中央有著阿南特坐在金黃座椅上的迷你雕像，四周鑲了397顆珍貴寶石，還配置了立體造型的獅子、孟加拉虎，設計主題是他所擁有的私人野生動物保護區「萬塔拉」（Vantara）。

傑克寶沒有公開這只表的價格，根據鐘表產業組織Watchopea估計，它的價值約在150萬美元。

阿南特的「萬塔拉」野生動物保護區，並未對公眾開放。園區去年3月由印度總理莫迪親臨參加啟用儀式，也是2024年阿南特舉辦豪華婚禮所在地。「萬塔拉」位於印度西部古吉拉特邦的賈姆納加爾（Jamnagar），距離信實集團所有的石油煉油廠不遠，該煉油廠是全球規模最大的煉油設施。

BBC報導指出，「萬塔拉」去年曾因被指控非法取得動物、虐待動物，而登上新聞版面，不過之後由印度最高法院指派的調查團隊，並未發現任何不當行為的證據。

傑克寶在社群平台上公開這款腕表時表示，這件全新的奢華手表是「向萬塔拉致敬」，而表盤中央的阿南特雕像「象徵著守護精神與責任感」。表面所鑲嵌的寶石，包括鑽石、綠色藍寶石、石榴石及其他珍貴寶石。

傑克寶在印度的零售合作夥伴Ethos Watches主管說，公司未揭露手表價格，目前亦未在門市販售。

印度 石油

上一則

三方首次會談結束未達共識 俄美烏近期將續談

下一則

美國重兵將抵中東 伊朗全國高度戒備：任何攻擊視為全面戰爭

延伸閱讀

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力

華清池楊貴妃露點雕像遭舉報不雅 中官媒：扼殺創作活力
西安華清池「貴妃出浴」雕像遭投訴不雅 網酸：心裡髒

西安華清池「貴妃出浴」雕像遭投訴不雅 網酸：心裡髒
大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因

大連打卡地標 商場8米高夢露雕像被拆 網猜這個原因

熱門新聞

加拿大入冬嚴寒，一名房客沒開暖氣，水管爆裂漏水造成家中結冰。示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

省暖氣費反釀災 魁北克房客關暖氣出國公寓變「冰宮」

2026-01-21 18:11
印度信實集團董事長安巴尼小兒子阿南特的名貴新表。（擷自Jacob & Co Instagram）

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

2026-01-24 15:12
阿聯酋航空是正在使用或洽談安裝星鏈的航空公司之一。（路透）

全球2,500架飛機已有星鏈網路 東亞僅「這家航空公司」安裝

2026-01-22 04:22
川普總統22日在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇（WEF）年會。(美聯社)

川普格陵蘭威脅急轉彎 歐盟學到教訓「再也沒人會信他」

2026-01-22 20:17
北韓領導人金正恩親自出席位於咸鏡北道鏡城郡的「溫堡勞動人民休養所」度假村竣工典禮，高度肯定整修成果。(路透)

金正恩視察女湯「表情藏不住」畫面曝光挨酸：怪到不行

2026-01-22 14:51
加拿大總理卡尼（Mark Carney）。（美聯社）

華郵：川普稱霸達沃斯 但加拿大總理卡尼才是全場明星

2026-01-23 09:57

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅