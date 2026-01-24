歐洲7國民調：51%認為川普是敵人 僅8%視為友人

我的頻道

編譯中心／綜合23日電
在美國總統川普放棄以武力手段獲取格陵蘭並同意通過談判解決分歧後，丹麥首相弗雷德里克森（中左）和格陵蘭島總理尼爾森23日一起視訪格陵蘭島努克。（美聯社）
根據23日公布的歐洲7國民調，51%受訪民眾中過半數認為美國總統川普（Donald Trump）是「歐洲之敵」，只有8%視他為「歐洲之友」，約有39%覺得他「既非朋友、亦非敵人」。

中央社引述法新社報導，這份民調是在川普威脅要奪取丹麥自治領地格陵蘭後，於1月13日至19日期間進行，受訪國家包括法國、比利時、德國、義大利、西班牙、丹麥與波蘭，每國受訪者皆超過1000人。

民調顯示，在這歐洲7國民眾中，有51%認為川普是「歐洲之敵」，只有8%視川普為「歐洲之友」，約有39%覺得他「既非朋友、亦非敵人」。

儘管川普本周已作出讓步，表明不會動用武力奪取格陵蘭，但歐洲國家表示，他們仍將密切關注川普的下一步動向。

川普政府去年12月發布國安戰略報告，痛批歐洲因移民威脅而面臨「文明消亡」，並主張在歐洲右翼政黨間「培養抵抗力量」。

丹麥受訪者是最可能視川普為「敵人」的群體之一，比例高達58%。在這歐洲7國中，有44%受訪者認為川普「行事像獨裁者」；另有44%覺得他具有「威權傾向」。僅10%受訪者認為川普「尊重民主原則」。

另據路透報導，西班牙外長阿爾巴雷斯21日在瑞士達沃斯會談前表示，西班牙敦促歐盟成立一支聯合軍隊，作為對外威懾的關鍵措施。他指出，歐洲應先整合有形軍事資產與國防工業，再由有意願的國家組成聯盟行動，比27國各自為政更有效率。

阿爾巴雷斯坦言，歐洲民眾是否支持集結軍隊是一個「正當的討論」，但聯盟形式比單一國家更可能動員到關鍵軍力。他強調，聯合軍隊並非要取代北約，而是補強歐洲的戰略自主，同時維持跨大西洋同盟的重要性。

此番言論正值歐盟領袖22日在布魯塞爾召開緊急會議前夕，會議將針對美國總統川普揚言收購或併吞格陵蘭一事，協調共同回應。歐盟理事會發言人證實，儘管川普聲稱已與北約秘書長呂特建立「協議架構」，會議仍照常舉行。

阿爾巴雷斯同日也在德里與印度外長蘇杰生會談，討論深化雙邊國防合作等議題。他會後表示，成立這樣一支軍隊並非要取代北約，「歐洲必須展現自身不會在軍事或經濟上受到脅迫」。

西班牙一名高層外交官指出，即使川普事後收回對格陵蘭的威脅，西班牙推動歐盟聯合軍隊的立場未改變。

